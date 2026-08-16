نيوكاسل يونايتد يتوصل إلى إتفاق لضم عمار ديديتش من بنفيكا

توصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي لضم المدافع البوسني عمار ديديتش.

وأفادت مصادر بأن قيمة الصفقة تبلغ 29.5 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يسافر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى نيوكاسل لإجراء الفحوصات الطبية يوم غد الإثنين، وفقا لـ“سكاي سبورتس”.

وما تزال هناك بعض الإجراءات الرسمية لإتمام الصفقة، ولكن هناك ثقة بأن ديديتش سينضم إلى نيوكاسل في الوقت المناسب لمباراة افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليفربول يوم الأحد المقبل.

وقد يُستعان بالظهير الأيمن مباشرةً في ملعب سانت جيمس بارك، في ظل استمرار تعافي تينو ليفرامينتو من إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب إنجلترا في يونيو الماضي.

وسبق لديديتش اللعب مع ماتياس جايسل، مدرب نيوكاسل، في ريد بول سالزبورج، حيث ساهم في فوز النادي بلقب الدوري النمساوي الممتاز عام 2023.

ويسعى نيوكاسل لتعزيز مركز الظهير الأيمن بعد رحيل كيران تريبير إلى وولفرهامبتون في صفقة انتقال حر هذا الصيف.