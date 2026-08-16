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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، بالتزامن مع العطلة الرسمية للبورصة العالمية.

 ويختلف سعر جرام من تاجر إلى آخر بحسب حركة السوق والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,130 جنيهًا للبيع، مقابل 7,075 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6,240 جنيهًا للبيع و6,190 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5,350 جنيهًا للبيع، مقابل 5,305 جنيهات للشراء.

 ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,160 جنيهًا للبيع و4,125 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، نحو 49,920 جنيهًا للبيع، مقابل 49,520 جنيهًا للشراء.

ويزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية نحو 8 جرامات من عيار 21، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة بتحركات سعر هذا العيار.

سعر أونصة الذهب محليا وعالميا 

أما سعر أونصة الذهب في السوق المحلية فسجل نحو 221,810 جنيهًا للبيع و220,035 جنيهًا للشراء، بينما بلغت سعر الأونصة عالميًا 4,375.6 دولار.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سعر دولار الصاغة اليوم

وعلى صعيد سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب، بلغ دولار الصاغة نحو 50.69 جنيهًا، مقابل 50.07 جنيهًا للدولار في البنوك، بفارق يصل إلى نحو 62 قرشًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها حركة سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

وهذه الأسعار لا تتضمن قيمة المصنعية والضريبة والدمغة، وقد تختلف القيمة النهائية للمشغولات الذهبية عند الشراء من محل صاغة إلى آخر.

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