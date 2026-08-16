تفاصيل حفل زفاف كريستيانو رونالد وجورجينا| صور

أعلنت مجلة "فوغ" عن تفاصيل وصور حفل زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز الذي أقيم داخل منزلهما الصيفي الجديد في كاسكايس بالبرتغال

وفضل رونالدو وجورجينا اقامة الاحتفال يوم 11 أغسطس حيث يوافق مرور 10 سنوات على لقائهما الأول داخل أحد المتاجر العالمية في العاصمة الإسبانية مدريد

وأقيمت مراسم الاحتفال داخل غرفة معيشة منزلهما بحضور أفراد العائلة والأطفال

وقالت جورجينا: اخترنا أن نفعل ذلك في غرفة المعيشة بمنزلنا هنا، حيث نتناول الفطور والغداء والعشاء، وحيث نعيش واقع حياتنا بعد 30 عامًا، أريد أن يفكر الأطفال لقد حدث شيء رائع على هذه الطاولة، عهود زواج والدينا”