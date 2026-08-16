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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك المانجو المقلوبة.. خطوة بخطوة

كيك المانجو المقلوبة
كيك المانجو المقلوبة
هاجر هانئ

كيك المانجو المقلوبة من الحلويات المميزة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك و ضيوفك بمذاق لا يقاوم.

قدمت نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك المانجو المقلوبة، فيما يلي…

مقادير كيك المانجو المقلوبة


● 3 ملعقة كبيرة زبدة

● ¾ كوب سكر

● 2 ثمرة مانجو ناضجة ومتماسكة، مقشرة ومقطعة

الكيك:
● 1 و ½ كوب دقيق
● 1 و ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
● ¼ ملعقة صغيرة ملح
● 8 ملعقة كبيرة زبدة
● ¾ كوب سكر
● 1 ملعقة صغيرة فانيليا
● 2 بيضة
● ½ كوب لبن


 

طريقة تحضير كيك المانجو المقلوبة

ذوّب الزبدة في مقلاة حديد مقاس 10 بوصات، أضف السكر واطبخ حتى يذوب ويبدأ في الفقاعات.
اتركه يبرد، ثم رتب المانجو بشكل وردة، وأضف كرز بين الشرائح.
سخّن الفرن إلى 350 ف.
اخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.
في وعاء آخر، اخفق الزبدة المتبقية مع السكر حتى تصبح كريمية، ثم أضف الفانيليا، ثم البيض واحدًا تلو الآخر.
أضف خليط الدقيق تدريجيًا مع الحليب. لا تخلط كثيرًا.
اسكب الخليط فوق المانجو وافرده بلطف.
اخبز لمدة 30–40 دقيقة.
اتركه يبرد 5–10 دقائق، ثم اقلبه بعناية على طبق تقديم

كيك المانجو المقلوبة مقادير كيك المانجو المقلوبة طريقة تحضير كيك المانجو المقلوبة

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