أسعار العملات اليوم.. الدولار دون الـ51 جنيها واليورو يتراجع والدينار الكويتي يواصل الصدارة

تتحرك أسعار العملات من جديد ، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري، وسط تغيرات محدودة في أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية داخل البنك الأهلي المصري، مع استمرار الدولار عند مستويات تتجاوز 50 جنيها دون الوصول إلى حاجز الـ51 جنيها، بينما شهد اليورو ارتفاعا في بداية التعاملات قبل أن يتراجع بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

وفي المقابل، استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال ختام التعاملات، بينما يواصل الدينار الكويتي تصدره قائمة أعلى العملات العربية والأجنبية من حيث السعر، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجل الدولار الأمريكي 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، ليظل مستقرا فوق مستوى الـ50 جنيها، لكنه ما زال دون حاجز الـ51 جنيها.

وسجل اليورو 57.8655 جنيه للشراء و58.2726 جنيه للبيع،

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 67.6897 جنيه للشراء و68.2118 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندي 36.0192 جنيه للشراء و36.2784 جنيه للبيع،

فيما بلغ الفرنك السويسري 61.6329 جنيه للشراء و62.0681 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.7407 جنيه للشراء و7.7951 جنيه للبيع،

وسجل الكرون النرويجي 5.2758 جنيه للشراء و5.3362 جنيه للبيع،

بينما بلغ سعر الكرونا السويدية 5.2475 جنيه للشراء و5.2975 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي 35.4161 جنيه للشراء و35.6879 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات العربية والأجنبية من حيث السعر، ليسجل 158.76 جنيه للشراء و163.73 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي عند 13.3369 جنيه للشراء و13.399 جنيه للبيع،

بينما سجل الدرهم الإماراتي 13.6543 جنيه للشراء و13.696 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني 131 جنيه للشراء و133.4253 جنيه للبيع،

فيما سجل الريال العماني 128.438 جنيه للشراء و130.6527 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري 12.7411 جنيه للشراء و13.8115 جنيه للبيع،

بينما بلغ الدينار الأردني 69.9895 جنيه للشراء و71.0452 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم

سجل الين الياباني، وفقا لسعر 100 ين، 31.4674 جنيه للشراء و31.713 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.4433 جنيه للشراء و7.4615 جنيه للبيع.