12 مليون يورو تفصل نونيز عن اللعب مع صلاح في طرابزون سبور

لم تعد صفقة انتقال داروين نونيز من الهلال إلى طرابزون سبور مجرد اهتمام تركي، بعدما دخلت المفاوضات مرحلة الحسم، لكن ملفاً مالياً عالقاً بين المهاجم الأوروجواياني وناديه السعودي لا يزال يؤجل الإعلان المنتظر.

وذكر موقع «61 سات» التركي، الأحد، أن طرابزون توصل إلى اتفاق مع نونيز بشأن شروط انتقاله، بينما تبقى تسوية مستحقات متأخرة للاعب لدى الهلال، تقدر بنحو 12 مليون يورو، العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة.

وأضاف أن نونيز يتقاضى راتباً سنوياً يقارب 20 مليون يورو، وأن الضرائب المرتبطة بمستحقاته أسهمت في تعقيد المفاوضات، رغم التفاؤل بإمكانية حسمها في أي وقت.

وجاء التطور الجديد؛ بعد سلسلة تقارير خلال اليومين الأخيرين، فالصحفي التركي ياجيز صابونج أوغلو، كشف، الجمعة، عن توصل طرابزون إلى اتفاق مع نونيز، مع استمرار التفاوض مع الهلال، الذي تعاقد مع اللاعب من ليفربول مقابل نحو 53 مليون يورو، ويرتبط معه بعقد حتى 2028.

وذهبت تقارير، السبت، إلى أن الصفقة قد تتم على سبيل الإعارة، قبل أن تكشف تطورات، اليوم الأحد، أن المستحقات المالية أصبحت محور التأخير الرئيسي.

نونيز، البالغ 27 عاماً، بدأ رحلته مع بينيارول الأوروجواياني، ثم انتقل إلى ألميريا الإسباني، ومنه إلى بنفيكا، قبل أن يدفع ليفربول عشرات الملايين لضمه عام 2022، ثم انتقل إلى الهلال في صيف 2025.

وخلال مسيرته مع الأندية، خاض نونيز 306 مباريات وسجل 117 هدفاً؛ بواقع 4 أهداف في 22 مباراة مع بينيارول، و16 في 32 مع ألميريا، و48 في 85 مع بنفيكا، و40 في 143 مع ليفربول، و9 أهداف في 24 مباراة مع الهلال. وفي الدوري السعودي وحده سجل 6 أهداف وصنع 4 خلال 16 مباراة الموسم الماضي.

وتوج نونيز بالدوري الأوروجواياني مع بينيارول، وبالدوري الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية مع ليفربول، بينما سجل دولياً 13 هدفاً في 41 مباراة مع أوروغواي، وشارك في نسختي كأس العالم 2022 و2026 وكوبا أميركا 2024.

وهكذا، أصبح طرابزون جاهزاً لاستقبال مهاجمه الجديد- ليخوض المباريات إلى جانب محمد صلاح الوافد الجديد- بينما بقيت الـ 12 مليون يورو آخر عقدة في طريق نونيز من الرياض إلى شواطئ البحر الأسود.