اعتراض صاروخين باليستيين و4 مسيرات.. التحالف يعلن التصدي لهجمات حوثية

أعلن متحدث قوات التحالف، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين استهدفا مدينتي خميس مشيط وجازان في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التصدي لعدد من الطائرات المسيرة.

اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ قال المتحدث إن قوات التحالف تمكنت كذلك من اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة خميس مشيط، مؤكدًا أن عمليات التصدي للهجمات تمت قبل وصول الأهداف إلى وجهاتها.

التحالف: مستمرون في مواجهة التهديدات

وأكد متحدث قوات التحالف استمرار اتخاذ الإجراءات والعمليات اللازمة للتعامل مع التهديدات التي تستهدف الأراضي السعودية، مشددًا على مواصلة ما وصفه بالإجراءات العملياتية لـردع ميليشيا الحوثي.

استمرار التوترات والهجمات الصاروخية

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات والهجمات الصاروخية والمسيرات التي تستهدف مناطق داخل السعودية، وسط تحركات عسكرية للتعامل مع تلك التهديدات.

حماية المناطق المستهدفة

وشدد المتحدث على أن قوات التحالف تواصل متابعة مصادر التهديد والتعامل معها، في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية المناطق المستهدفة والتصدي للهجمات.