هجوم جوي على السعودية.. إسقاط صاروخين باليستيين و4 طائرات مسيرة

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، يوم الخميس أن دفاعات التحالف اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين فوق مدينتي خميس مشيط وجازان في جنوب السعودية.

وأضاف "المالكي" أن دفاعات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير 4 مسيرات في مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية استهدفت فجر يوم الثلاثاء، محطة "طيبة" لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة.

وقال المالكي، وفقا لقناة العربية السعودية، إن الهجوم وقع عند الساعة 5:11 فجراً، مؤكداً أن نتائج التحقيق والاستدلال أثبتت تورط الميليشيا في التخطيط والتنفيذ، وذلك عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.