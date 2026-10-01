قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور
قصر الطاهرة.. مقر إدارة معركة تحرير سيناء في أكتوبر 1973
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي
باباك أمايان: ترامب لا يرى سببًا لتغيير استراتيجيته تجاه إيران
«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة
أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)
سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات
الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة في بداية الأمر كانوا حلالًا.. أزهري يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا.. وتكشف حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان
هل يلتقي الأبناء بآبائهم المتوفين في الجنة؟.. أمين الفتوى يجيب
دار الإفتاء تكشف حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة
الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا

 

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها: حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة وخطورة نشر الفضائح على السوشيال ميديا،  وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول “إمكانية رؤية الآباء والأمهات المتوفين يوم القيامة وفي الجنة”.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح، أنه إذا أكرم الله- سبحانه وتعالى- الإنسان بدخول الجنة، ودخل الآباء والأبناء الجنة؛ فإنهم يلتقون فيها بإذن الله، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم».

وأضاف أن الله- سبحانه وتعالى- إذا أنعم على العبد بالعمل الصالح، ووفقه للعبادة والطاعة، ثم كتب له دخول جنة الخلد؛ فإنه يرى والديه وأهله من الصالحين في الجنة.

وأشار إلى أن صلة الإنسان بوالديه وأهله “صلة فطرية لا تنقطع”، وأن مشاعر الحب والارتباط تبقى "حتى في الآخرة”، لافتًا إلى أن الجنة تجمع الصالحين من الآباء والأبناء والأزواج بإذن الله.

ونوه بأن أهم ما ينبغي على الإنسان؛ هو التمسك بالتقوى والعمل الصالح الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى لنيل هذا الفضل العظيم.

حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة صحيح شرعًا، بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس بإجماع الفقهاء، وكذا عند طُلُوعِ الشمس حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وعند الغروب حتى يتكامل غروب الشمس، والحال حال اختيارٍ لا اضطرارٍ، كما سبق بيانه.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال يقول (ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟ إن المقصودُ بأوقاتِ الكراهة هي الأوقاتُ التي تُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات -على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها-: ما بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.

وأجمع الفقهاء على صحة ومشروعية أداء صلاة الجنازة في وقت ما بعد صلاة الصبح وحتى تطلع الشمس، أو بعد صلاة العصر وحتى تغرُب الشمس.

وحذرت دار الإفتاء المصرية، من نَشْر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الانتقام والتشفي –تعليقًا أو مشاركةً أو إعجابًا- حول ما نُشِر؛ فيه إشاعة للفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ وذلك في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19]. والآية عامة في الذين يَلتمسون العورات، ويهتكون الستور، ويشيعون الفواحش.

نشر الفضائح على السوشيال ميديا

وورد إلى الى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: ما حكم نشر ومشاركة البلوجر للمقاطع غير الأخلاقية، بهدف زيادة عدد ونسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يقوم به صانعو المحتوى ممن يُعرفون بـ"البلوجر" من نشر المقاطع غير الأخلاقية على منصات الإعلام الرقمي لزيادة التفاعل حول ما يقومون به هو عَمَلٌ محرَّم شرعًا ومُجَرَّم أيضًا قانونًا، ففيه إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة أناط بها الشرع الشريف عقوبة عظيمة، إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر والاستتار.

وطالبت الإفتاء المصرية بأولياء الأمور ضرورة وقاية أبنائهم من الانسياق وراء هذا المحتوى الهزلي الذي يُقدَّم تحت ستار الترفيه، مع أهمية توجيههم نحو ترفيهٍ بديلٍ هادفٍ ومناسبٍ.

وبينت أن نشر المقاطع غير الأخلاقية فيه إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [النور: 19]. والآية عامة في الذين يَلتمسون العورات، ويهتكون الستور، ويُشيعون الفواحش.

ولفتت إلى أن الإسلام جَعَل إشاعة الفاحشة وفعلها في الوِزْر سواء؛ لعظم الضرر المترتب في الحالتين؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ والذي يشيع بها في الإثم سواء"، وقال عطاء رضي الله عنه: "من أشاع الفاحشة فعليه النكال، وإن كان صادقًا" أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره".

فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء نشر الفضائح السوشيال ميديا صلاة الجنازة أوقات الكراهة الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترشيحاتنا

جامعة أسيوط الأهلية تضيء ليلها برسالة أمل في مواجهة سرطان الثدي

باللون الوردي.. جامعة أسيوط الأهلية تضيء ليلها برسالة أمل في مواجهة سرطان الثدي

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء تحذر من نشر الفضائح على السوشيال ميديا.. وتكشف حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام.. ماذا ينتظر الأطباء عند الظهور في التلفزيون والسوشيال ميديا؟

بالصور

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد