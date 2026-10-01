الأزهر الشريف يُعلن فتح باب التقدُّم لأداء فريضة الحج للعاملين لعام 1448هـ

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقدُّم لأداء فريضة الحج لعام 1448هـ للعاملين بمشيخة الأزهر وقطاعاتها، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026م وحتى الخميس 15 أكتوبر 2026م.

وحدد الأزهر مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لأداء فريضة الحج، وهي: أن يكون المتقدِّم على رأس العمل وقت السفر لأداء الفريضة، وألّا يقلَّ سن المتقدِّم عن (59) عامًا في 7 مايو 2027م.

كما يشترط ألّا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، وأن يكون جواز السفر ساريًا لمدة لا تقل عن عام كامل، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ويمكن للعاملين بالأزهر التقديم لأداء فريضة الحج من هنا

الأزهر يحذر من تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى

وحذر الأزهر الشريف من التصاعد الخطير وغير المسبوق في وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الكيان الصهيوني لباحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة عسكرية مشددة، تزامنًا مع ما يُسمَّى «عيد العُرش»؛ مؤكِّدًا أن إفساح المجال لآلاف المغتصبين لأداء طقوس دينية علنية، والرقص والغناء داخل ساحات الحرم، يمثل عدوانًا صارخًا على مقدسات المسلمين، وانتهاكًا فجًّا للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وأعرب الأزهر عن استنكاره البالغ لما كشفته التقارير الإعلامية بشأن توظيف التقنيات الحديثة، ونماذج الواقع الافتراضي، لطمس المعالم الإسلامية للحرم القدسي؛ مُشدِّدًا على أن هذه الإجراءات الصهيونية تستهدف شرعية الاقتحامات وتبرير فرض التقسيم الزماني والمكاني، وتصفية الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس المحتلة في تحدٍّ سافر لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم.

وجدد الأزهر الشريف موقفه وتأكيده أن المسجد الأقصى المبارك بكامل ساحاته ومصلياته وقبابه وأسواره، هو وقفٌ إسلاميٌّ خالصٌ وحقٌّ تاريخيٌّ وأبديٌّ للمسلمين لا يقبل القسمة ولا الشراكة ولا التفاوض؛ مُطالبًا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالانتقال من دائرة الإدانات اللفظية، والاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذه العربدة الاستفزازية، ولجم إرهاب سلطات الاحتلال بحق الأرض والمقدسات.