رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي2027.. مواعيد السداد

ارتفعت عمليات البحث عن نتيجة قرعة الحج السياحي2027 ورابط الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي للمتقدمين للقرعة، وقد تم إعلان النتيجة رسمياً اليوم من قبل وزارة السياحة، وحددت الوزارة مواعيد سداد تكاليف الحج المطلوبة والجهات المختصة ، ونستعرض لكم رابط الاستعلام عن قرعة الحج السياحي2027..

نتيجة قرعة الحج السياحي2027

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1448هـ/2027م، والتي أُجريت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للموسم، التي اعتمدها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

نتيجة قرعة الحج السياحي







جاء وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقًا للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للموسم، والتي اعتمدهاشريف فتحي وزير السياحة والآثار.

يمكن الاطلاع على نتيجة القرعة من خلال بوابة الحج المصرية على الرابط التالي:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml



رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2027

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذلك بوابة خدمات شركات السياحة المصرية، عبر الرابط التالي، من هنا.

15 يومًا لسداد قيمة برنامج الحج للفائزين

أكدت وزارة السياحة والآثار ضرورة تواصل المواطنين الفائزين مع شركات السياحة لاستكمال الإجراءات وسداد قيمة برنامج الحج خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وفقًا للضوابط المقررة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمستوى ووسيلة السفر اللذين أُجريت عليهما القرعة، والاحتفاظ بالعقود وإيصالات السداد الموضح بها مستوى البرنامج والخدمات المتفق عليها، بما يحفظ حقوق الحجاج.

مواعيد سداد تكاليف الحج2027

و حددت الوزارة المواعيد التنفيذية التالية:

- من 1 إلى 8 أكتوبر 2026: تسجيل الكيانات «التضامنات» بين الشركات.

- 25 نوفمبر 2026: بدء إجراءات التعاقد على الباقات الشاملة للحج ومعاينة سكن الحجاج.

- 8 يناير 2027: الموعد النهائي لانتهاء الشركات من توثيق عقود السكن ومعاينته والتعاقد على الباقات.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة، الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء متطلبات التنفيذ، بما يسهم في انتظام الاستعدادات للموسم وضمان تقديم الخدمات المتعاقد عليها.

تطوير مستويات الحج السياحي

وقد حرصت الوزارة في الضوابط المعتمدة على توفير مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي تتسم بجودة الخدمات المقدمة وتتناسب مع مختلف الشرائح الاقتصادية للمواطنين المصريين، بجانب حرصها على إحكام المتابعة والرقابة على أداء شركات السياحة وخاصة من خلال تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بما يضمن حماية حقوق حجاج السياحة داخل وخارج مصر والتأكد من تلقيهم كافة الخدمات المتفق عليها بالبرامج المتعاقد عليها ويوفر تجربة أكثر تنظيمًا وأماناً للحجاج منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.