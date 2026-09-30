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خطوات الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لبدء صرف معاشات "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر 2026 لملايين الأسر والفئات الأولى بالرعاية بجميع المحافظات، وذلك اعتبارًا من منتصف الشهر، حيث يأتي الدعم النقدي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، ويمكن للمستفيدين صرف المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، أو الاستعلام إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي عبر موقع الوزارة الرسمي.

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

يبدأ صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 اعتبارا من منتصف الشهر، ويمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويستفيد من برنامج تكافل وكرامة نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، فيما تصل الميزانية السنوية للبرنامج إلى نحو 54 مليار جنيه، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في قيمة الدعم بنسبة 25%.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيد معرفة موقف الدعم الخاص به باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــا.
-اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

-كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الخانة المخصصة.

-الضغط على «استعلام».

-تظهر للمستفيد تفاصيل حالة البطاقة، وما إذا كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.

شروط الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الدعم، أبرزها:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم داخل مصر.

-ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

-عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

-أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

-للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%.

-عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

-ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

رقم شكاوى تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الراغبين في الاستفسار عن الدعم أو تقديم شكوى التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 19680.

صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026 وزارة التضامن الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية برنامج تكافل وكرامة

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