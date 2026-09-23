موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر2026.. طريقة الاستعلام بالبطاقة

مع اقتراب بداية شهر أكتوبر المقبل، يستعد المستفيدين والمستحقين من الدعم النقدي من مبادرة تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر2026، كما يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أونلاين بعد آخر زيادة تم تطبيقها في العام الجاري2026 وفقاً للحزمة الإجتماعية التي أقرتها الحكومة، ونستعرض لكم مفصلاً طريقة التسجيل في مبادرة تكافل وكرامة وطرق الاستعلام وقيمة المعاش الحالي..

موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026

ومن المقرر صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2026 للمستفيدين بداية من يوم 15 أكتوبر، وفق الموعد الشهري المحدد لصرف الدعم، على أن يستمر الصرف للمستحقين وفق القواعد المنظمة للبرنامج.

ويشمل الصرف المستفيدين الذين يحملون بطاقات «ميزة» المخصصة للحصول على الدعم، ويمكن للمواطن الاستفادة من وسائل الصرف المتاحة وفق البطاقة الخاصة به.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026

وأتاحت الوزارة عدد كبير من الأماكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، لصرف مستحقاتهم، بما يساعد على توزيع عمليات الصرف وتسهيل الحصول على الدعم، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

-مكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات.

-فروع بنك ناصر الاجتماعي.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن إجراء الاستعلام من خلال الخطوات الآتية.

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج «تكافل وكرامة».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر «استعلام».

بعد تنفيذ الخطوات تظهر حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو موقوفة أو متجمدة، إلى جانب البيانات الخاصة بالدعم في حال نزوله.

وتوضح بوابة البرنامج أن خدمة الاستعلام تعتمد على الرقم القومي لصاحب بطاقة «تكافل» أو «كرامة»، وتتيح الاطلاع على بيانات البطاقة والمبلغ المستحق وفق البيانات الظاهرة للمستفيد.

عدد المستفيدين وقيمة الدعم المستحق

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة الدعم السنوي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والذين يبلغ عددهم نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، يصل إلى نحو 54 مليار جنيه، وذلك عقب الزيادة الدائمة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% منذ أبريل الماضي.

هل توجد زيادة في معاش تكافل وكرامة 2026؟

لم تعلن الحكومة أو وزارة التضامن الاجتماعي عن أي زيادات جديدة في معاش «تكافل وكرامة» خلال عام 2026، وفق أحدث المعلومات المنشورة قبل بدء صرف سبتمبر 2026، ويُصرف الدعم بالقيم المقررة للمستفيدين ما لم يصدر قرار رسمي جديد بخلاف ذلك.

وكانت آخر زيادة تمت في شهر أبريل 2025 بنسبة 25% بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والموازنة الحالية تبلغ نحو 54 مليار جنيه سنويًا، وعدد المستفيدين منها حوالي 4.7 مليون أسرة، قرابة 18 مليون مواطن.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

ويستطيع المواطن الراغب في التقديم على برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل إقامته، وتقديم المستندات المطلوبة وفق الحالة الاجتماعية للأسرة.

كما وتشمل المستندات المطلوبة للتسجيل، بحسب الحالة، صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء، إلى جانب المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية، مثل وثائق الزواج أو الطلاق، فضلًا عن المستندات الطبية المطلوبة للحالات التي ينطبق عليها الدعم المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتولى الجهات المختصة فحص البيانات والمستندات المقدمة وتحديد مدى استحقاق الأسرة للدعم وفق القواعد والمعايير المعمول بها.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامة الآن؟

تختلف قيمة الدعم النقدي وفقًا لنوع البرنامج وعدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها، وفق الضوابط التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 25%.

ويبلغ متوسط قيمة دعم «تكافل وكرامة» نحو 900 جنيه شهريًا للأسرة، بحد أدنى 700 جنيه، بينما قد يصل الحد الأقصى للدعم الموجه للأسرة الواحدة إلى 4000 جنيه في حال استحقاق عدة برامج وفئات معًا.

ويبدأ الحد الأدنى من 700 جنيه للأسرة المستفيدة، بينما يبلغ المتوسط حوالي 900 جنيه شهريًا، والحد الأقصى يصل إلى 4000 جنيه شهريًا للأسرة الواحدة وفقًا لتعدد الفئات المستحقة، مثل الجمع بين «تكافل وكرامة» لعدة أفراد أو حالات محددة.