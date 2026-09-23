لازم تكشف فورا.. علامات آلام البطن التي تدل على مشكلة خطيرة

تعد آلام البطن من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن علاجها بطرق بسيطة في المنزل ولكن في بعض الأحيان تكن مؤشرا لمشكلة أكثر خطورة تتطلب زيارة الطبيب فورا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ pharmeasy”نكشف لكم علامات الخطر عن آلام البطن.

ألم مستمر لفترات طويلة من الزمن

ألم كيس الصفن عند الرجال

نزيف مهبلي لدى النساء الحوامل

ألم، غثيان يتبعه صعوبة في التنفس

دم في القيء

إذا لاحظت وجود دم في البول أو البراز ألم ينتشر من بطنك إلى أجزاء أخرى من جسمك مثل الصدر والكتف والرقبة وما إلى ذلك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أثناء ألم البطن

إذا كنت تواجه مشاكل في التبول أو التبرز.