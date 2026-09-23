للانش بوكس.. طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ميني بيتزا بالعجينة السحرية.

طريقة ميني بيتزا بالعجينة السحرية

المكونات:

3 أكواب من الدقيق

كوب من الحليب الدافئ

نصف كوب من الزبادي

ربع كوب من الزيت

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

للتزيين:

صلصة بيتزا

جبن مبشور

زيتون أسود وأخضر

فلفل حلو

بصل

فلفل أحمر أو أي حشوة حسب الرغبة

طريقة التحضير لعمل مينى بيتزا:

نخلط الحليب الدافئ مع الخميرة والسكر، ثم نضيف الزبادي والزيت ونخلط جيدًا. نضيف الدقيق والبيكنج باودر والملح تدريجيًا ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها، ثم نفردها ونقطع دوائر صغيرة. نضع صلصة البيتزا والجبن والحشوة، ثم نخبزها حتى تنضج وتتحمر الأطراف ويذوب الجبن.