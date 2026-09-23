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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير الكرة النسائية يكشف تفاصيل معاناة لاعبات الزمالك مع السكن والطعام

الكرة النسائية للزمالك
الكرة النسائية للزمالك
علا محمد

كشف أحمد المرغني، مدير الكرة النسائية بنادي الزمالك، عن تفاصيل الظروف التي واجهت فريق الكرة النسائية خلال الفترة الماضية، موضحًا طبيعة دوره في محاولة حل المشكلات التي تعرضت لها اللاعبات والتنسيق بينهن وبين إدارة النادي والشركة.

وقال المرغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «مودرن سبورتس»، إن العمل داخل نادي الزمالك ليس سهلًا، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية حاول القيام بدوره كحلقة وصل بين اللاعبات والإدارة والشركة، ونقل احتياجات الفريق والعمل على توفيرها.

وأوضح: «نادي الزمالك الشغل فيه صعب، فإنت محتاج تحارب علشان تعرف تطلع شغل كويس. اشتغلت الشغل الطبيعي، بحاول أكون همزة الوصل ما بين اللعيبة وما بين الإدارة أو الشركة، وبحاول النواقص بتاعة اللعيبة أوصلها».

وأكد المرغني صحة ما تردد بشأن اضطرار عدد من لاعبات الفريق إلى الإقامة معًا في شقة واحدة خلال إحدى الفترات، موضحًا أن هذا الأمر حدث بعدما تركت اللاعبات السكن الخاص بهن، واجتمعن في شقة واحدة.

وردًا على سؤال بشأن وصول عدد اللاعبات المقيمات في الشقة إلى 13 لاعبة، قال: «تقريبًا آه»، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر تحديدًا المدة التي استمرت خلالها هذه الظروف.

وتحدث مدير الكرة النسائية بالزمالك عن موقفه من الأمر، مؤكدًا أنه تدخل قبل تقدم اللاعبات بشكاوى، وطالب الشركة بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة، قبل أن ينقل الصورة إلى مجلس إدارة النادي عقب عدم الوصول إلى حل.

وأضاف أن نيرة الأحمر، المسؤولة عن ملف الكرة النسائية بنادي الزمالك، كانت تتدخل في هذه الأزمات وتتواصل مع الشركة، مؤكدًا أن ذلك كان يؤدي في النهاية إلى إيجاد حلول للمشكلات.

كما تطرق المرغني إلى الأوضاع المتعلقة بتوفير الطعام للاعبات، بعدما سأله الإعلامي هاني حتحوت عما إذا كان الفريق قد اضطر في بعض الأوقات إلى توفير الأكل للاعبات، ليرد قائلًا: «النادي كان بيتدخل أحيانًا».

وتأتي تصريحات أحمد المرغني في ظل حديثه عن الفترة التي قضاها في منصب مدير الكرة النسائية بنادي الزمالك، ودوره في متابعة احتياجات اللاعبات والعمل على نقلها إلى إدارة النادي والشركة المسؤولة عن الفريق.

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