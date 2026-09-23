أحمد جلال: تأسيس شركة الكرة بالزمالك هذا الموسم «درب من دروب المستحيل»

أكد أحمد جلال، الصحفي الرياضي، أن نادي الزمالك لن يتمكن من تأسيس شركة كرة القدم قبل نهاية الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة وفق التصور المطروح تحتاج إلى فترة زمنية طويلة.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، سبق أن تحدث عن وجود مستثمرين مستعدين لتقديم مبالغ مالية تفوق ما عرضه المدير الرياضي جون إدوارد، متسائلًا عن مصير هذه الوعود في ظل عدم تأسيس شركة الكرة حتى الآن.

وأوضح أن الزمالك لا يزال في مرحلة تقييم الأصول، مشيرًا إلى أن تأسيس شركة الكرة وفق التصور المطروح، والذي يتضمن حصول الزمالك على نسبة 51% مقابل 49% للمستثمرين، يتطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية.

وأضاف أن عقد الجمعية العمومية يحتاج إلى فترة تتراوح بين 45 و60 يومًا من تاريخ الدعوة، قبل اعتماد نتائجها من الجهة الإدارية، وهو ما يعني دخول الإجراءات إلى شهر ديسمبر، وفق حساباته.

وتابع أن النادي بعد ذلك سيبدأ في المفاضلة بين المستثمرين واختيار المستثمر المناسب، ثم العودة مرة أخرى إلى الجهة الإدارية لاعتماد الإجراءات، وهو ما قد يؤجل اكتمال تأسيس الشركة إلى يناير أو فبراير.

وأشار أحمد جلال إلى أن المستثمر يحتاج إلى البدء مع انطلاق الموسم حتى يتمكن من وضع تصور واضح للمصروفات والإيرادات وحجم الاستثمار والمخاطر والخسائر المحتملة، مؤكدًا أن إعداد دراسة جدوى مبدئية سيكون من الأمور الضرورية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

وعن إمكانية تأسيس شركة الكرة خلال فترة المجلس الحالي، قال: «أنا أشك إن ده يحصل، مش عاوز أفرض كلمة باتة وقاطعة، أشك إنه يحصل، والموسم ده درب من دروب المستحيل إن أعمل شركة كرة في ظل الظروف دي».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه مجلس إدارة الزمالك العمل على ملف تأسيس شركة كرة القدم، وسط حديث عن دخول مستثمرين للمساهمة في الشركة خلال الفترة المقبلة.