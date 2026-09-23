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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة؟.. أحمد جلال يكشف كواليس المشهد الانتخابي

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن كواليس الأوضاع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل وجود اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وقال أحمد جلال، خلال تصريحات إذاعية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الكلام المظبوط»: «متفق معاك، لكن في ناس ألقت بالمنديل وخلاص مش داخلة الانتخابات تاني، مثلًا  أحمد خالد حسنين، عضو تحت السن، مبيحضرش الجلسات خالص وشبه مقدم استقالته».

وأضاف: «هاني برزي، قُضي الأمر، مش هيترشح، وكابتن حسين لبيب نفسه خلاص مش هيترشح للمنصب، وكابتن حسين السيد موجود في فريق الكرة بيطفي حرائق، وهو يُشكر على ده».

وأوضح أحمد جلال أن المهندس هشام نصر كان من أبرز أعضاء المجلس الذين تحملوا ملفات مهمة، قائلًا: «المهندس هشام نصر دفع فلوس في موضوع الرخصة الأفريقية وقضايا إيقاف القيد، لكن هناك فريقان الآن يتباريان داخل المجلس».

وأشار إلى أن المنافسة داخل المجلس تتركز حاليًا بين المهندس هشام نصر والكابتن أحمد سليمان، موضحًا: «الاتنين بيقدموا نفسهم دلوقتي بمنتهى القوة في المعركة الانتخابية».

وتابع: «هل هيكون المسار الانتخابي أو الترشيحات متوقف على الاتنين دول؟ أم هيظهر فيلق قديم من جديد ويدخل السباق ويعود لمنصة الحكم في الزمالك؟ ده سؤال مطروح».

وتطرق أحمد جلال إلى بعض الأسماء التي ارتبطت في فترات سابقة بإمكانية تولي رئاسة الزمالك، قائلًا: «في ناس ترشحت وطلعت وقدمت نفسها إنها بتعتذر عن المنصب، منهم الوزير أشرف صبحي، وكم من وزراء سابقين رشحوا لمنصب رئاسة الزمالك وقدموا اعتذارهم».

كما استشهد بتجربة الراحل مرسي عطا الله، قائلًا: «كان في اسم كبير جدًا في عالم الصحافة، رحمة الله عليه، مرسي عطا الله، لم يدخل الانتخابات، لكنه وافق على رئاسة الزمالك بالتعيين فترة ما، وكان في كلام على المهندس خالد عبد العزيز، لكن الراجل قال إنه مش هيترشح في الانتخابات».

وعن الأوضاع الحالية داخل المجلس، أكد أحمد جلال أن المهندس هشام نصر أصبح من أكثر الأسماء حضورًا في الملفات الإدارية، قائلًا: «هو مين رئيس الزمالك الفعلي الآن؟» قبل أن يوضح أن الكابتن حسين لبيب هو رئيس النادي بشكل رسمي، لكنه أضاف: «المهندس هشام نصر أكتر واحد ماسك الملفات، وهو تقريبًا بيشغل هذا المنصب بشكل كبير».

وكشف أن الكابتن حسين لبيب سبق أن تقدم باستقالته أكثر من مرة، موضحًا أن الاستقالات تم رفضها، وأن عددًا من رموز الزمالك نصحوه بالاستمرار.

كما تحدث عن عدم حضور حسين لبيب في المدرجات خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «كابتن حسين لبيب مبيحضرش في المدرجات بعد أن حدثت مشكلة وتعرض لكلام مينفعش يتقال، ونفس الكلام حصل لمين؟ للمهندس هشام نصر».

وشدد أحمد جلال على ضرورة عدم توجيه اتهامات دون دليل، قائلًا: «أنا لا يمكن أن أتهم أحدا، حتى لو كان في نوع من الهتافات العدائية، إنه مدفوع أو ممول».

وفي ختام حديثه، طرح أحمد جلال تساؤلًا بشأن المسؤولية عن الأوضاع التي شهدها الزمالك خلال الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، قائلًا: «أنا النهارده لازم وأنا بقدم نفسي كرئيس للزمالك، سواء المهندس هشام نصر أو كابتن أحمد سليمان، لازم أقول حاجة محددة: إن المشاكل اللي كنت بعاني منها في المجلس شكلها إيه؟».

وأضاف: «لأنك لو سألت الاتنين: هل المجلس يتحمل؟ هتلاقي إجابة واحدة: أيوة، يتحمل».

واختتم: «طيب المجلس لما يتحمل، إنتوا كانت أدواركم إيه؟ هنا السؤال، حتى لا تتكرر المشكلة، لأن أنا في دايرة صناعة القرار في الزمالك، وفي النهاية الفشل بيحكم في أمور كثيرة باعترافهم. طيب مين يتحمل المسؤولية؟».

الناقد الرياضي أحمد جلال مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك أعضاء المجلس

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