مصطفى يونس يروي موقفًا مؤثرًا مع صالح سليم: بكيت بعد ما قالي روح على بيتك

روى مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقفًا مؤثرًا جمعه بالكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الراحل، خلال بداياته مع الفريق الأول، مؤكدًا أن هذا الموقف ترك أثرًا كبيرًا في شخصيته ومسيرته الكروية.

وقال مصطفى يونس، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه كان يتوقع الحصول على إشادة من صالح سليم بعدما ظهر بشكل مميز مع الفريق الأول، إلا أنه فوجئ برد فعل مختلف تمامًا، موضحًا: «بكيت بعد موقف مع صالح سليم بعدما كان متوقع أن يحصل على إشادة بعد ظهوري بشكل مميز مع الفريق الأول».

وأضاف: «صالح سليم قالي روح ومتقعدش في النادي، روح على بيتك على طول»، مشيرًا إلى أنه لم يفهم في البداية سبب هذه المعاملة، خاصة أنه كان ينتظر إشادة رئيس النادي بأدائه.

وأوضح يونس أن صالح سليم شرح له فيما بعد السبب وراء تعامله بهذه الطريقة، مؤكدًا أن ما فعله رئيس الأهلي الراحل كان بهدف مصلحته ومساعدته على التطور، قائلًا: «قالي الناس كلها كانت بتتكلم عليك، فكان لازم تاخد قلمين عشان تفوق».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن صالح سليم كان له فضل كبير على جيله بالكامل، خاصة بفضل شخصيته القوية وقدرته على التعامل مع اللاعبين وتوجيههم بالشكل الذي يراه مناسبًا لمصلحتهم.

واختتم مصطفى يونس حديثه بالتأكيد على أن علاقته بصالح سليم تركت أثرًا كبيرًا في شخصيته ومسيرته، وأن المواقف التي جمعتهما ظلت حاضرة في ذاكرته، رغم قسوتها في وقتها، لما حملته من دروس ساهمت في تطوره كلاعب وشخصية رياضية.