جوهر نبيل يتحدّث عن الأهلي والخطيب .. ويكشف دور الرئاسة في حل أزمة أرض الزمالك

تحدّث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن علاقته بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب، مؤكدًا أن القلعة الحمراء تمثل جزءًا مهمًا من مسيرته، مع التشديد على أن عمله داخل الوزارة يشمل جميع الأندية دون تفرقة.

وقال جوهر نبيل: «النادي الأهلي بيتي، وعلاقتي بمحمود الخطيب محترمة، ومن الطبيعي أن يفتخر الخطيب بتولي أحد أبناء النادي منصب وزير الرياضة».

وأضاف: «الخطيب أوصاني بأن مصر رقم 1 والانتماء رقم 2، وهذا طبيعي لأن أنديتنا الوطنية جميعًا هدفها خدمة مصر».

وتابع: «أنا أهلاوي ولا أخفي انتمائي، لكن في وزارة الشباب والرياضة أتعامل مع كل الأندية سواء».

وعن أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، أكد جوهر نبيل أن تدخل مؤسسات الدولة كان حاسمًا في إنهاء الأزمة، قائلًا: «لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لما حُلّت مشكلة أرض الزمالك في أكتوبر، لأنها كانت مشكلة كبيرة، وكان للرئاسة ووزارة الإسكان دور في حل الأزمة».