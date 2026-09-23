طرابزون سبور يحذر من استغلال اسم صلاح وصورته في الإعلانات التجارية دون تصريح

أصدر نادي طرابزون سبور التركي بيانًا رسميًا بشأن استخدام اسم وصور محمد صلاح، إلى جانب قميص النادي، بشكل غير مصرح به في بعض الإعلانات والحملات التجارية.

وأكد النادي أنه لا يمكن قانونيًا قبول استخدام صور محمد صلاح، على وجه الخصوص، في الترويج للمنتجات والخدمات، أو بما من شأنه خلق انطباع لدى الرأي العام بوجود تعاون تجاري أو تحقيق منفعة تجارية من القيمة المرتبطة بالعلامة التجارية وصورة نادي طرابزون سبور.

وأوضح طرابزون سبور أن هذه الاستخدامات لا تمس فقط الحقوق الشخصية وحقوق الصورة الخاصة بمحمد صلاح، وإنما قد تمثل أيضًا انتهاكًا لحقوق العلامة التجارية للنادي وسمعته التجارية وقيمته الاقتصادية.

وأشار النادي إلى أنه بدأ في توثيق الإعلانات والاستخدامات التجارية التي يرى أنها تنتهك حقوق محمد صلاح وطرابزون سبور، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة بحق المخالفات التي تم رصدها.

وشدد طرابزون سبور على أن حب كرة القدم وتشجيع الفريق لا يمثلان مبررًا لاستخدام الحقوق المحمية قانونيًا لأغراض تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة.