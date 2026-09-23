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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتفوق على ساني بأرقام لافتة في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

يواصل النجم المصري محمد صلاح تقديم مستويات لافتة مع طرابزون سبور، بعدما فرض نفسه بقوة على صدارة هدافي الدوري التركي، بالتزامن مع بداية استثنائية له في المسابقة.

وتكشف أرقام صلاح مقارنة بالألماني ليروي ساني عن الفارق في عدد المباريات التي احتاجها كل لاعب للوصول إلى 7 أهداف في الدوري التركي.

وخاض محمد صلاح 6 مباريات حتى الآن، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين، ليصل إلى 9 مساهمات تهديفية.

في المقابل، احتاج ليروي ساني إلى 34 مباراة للوصول إلى نفس عدد الأهداف، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بإجمالي 12 مساهمة تهديفية.

وبذلك سجل صلاح العدد نفسه من الأهداف الذي أحرزه ساني، رغم خوضه 28 مباراة أقل، بينما وصل النجم المصري إلى 9 مساهمات تهديفية خلال أول 6 مباريات فقط له في المسابقة.

وتأتي هذه الأرقام بعد تألق صلاح في الجولة السادسة، بعدما سجل هاتريك قاد به طرابزون سبور للفوز على جالطة سراي بنتيجة 4-0، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي.

ورفع الهاتريك رصيد صلاح إلى 7 أهداف في 6 جولات، ليتصدر جدول هدافي الدوري التركي، كما عادل رقمًا تاريخيًا في بداية مسيرته مع طرابزون سبور، بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي يصل إلى 7 أهداف خلال أول 6 جولات، بعد بوراك يلمز في موسم 2017-2018.

كما ساهم صلاح في 9 أهداف خلال أول 6 جولات بالدوري التركي، بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين، ليحقق أفضل بداية تهديفية له في مسيرته الاحترافية الأوروبية، وفق الإحصائيات المتداولة للدوري التركي.

محمد صلاح صلاح ليروي ساني ساني الدوري التركي طرابزون سبور

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