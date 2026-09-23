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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية
عبدالصمد ماهر

واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال شهر أغسطس 2026، توسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية فائقة التخصص، مع تعزيز قدرة المنظومة على توطين التدخلات العلاجية الدقيقة داخل المحافظات، والتعامل مع الحالات المعقدة من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية، بما يخفف عن المواطنين مشقة الانتقال للحصول على الرعاية المتخصصة، ويعزز الحماية المالية للأسر.

وتستعرض الهيئة قصص النجاح التي شهدها شهر أغسطس الماضي، والتي تعكس تطور قدرة المنظومة على الانتقال من مجرد إتاحة الخدمة إلى توطين التخصصات الدقيقة والتقنيات الطبية المتقدمة، بما يضمن حصول المستفيد على الرعاية المناسبة وفق احتياجه الطبي، وفي أقرب نطاق جغرافي ممكن.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إتاحة الخدمات مرتفعة التكلفة والتدخلات المعقدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم أوجه الحماية المالية للمواطن، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع شبكة مقدمي الخدمات وتعزيز التكامل بينهم، بما يتيح أحدث التدخلات الطبية دون أن تمثل تكلفتها عائقًا أمام حصول المستفيد عليها.

وأضافت الهيئة، أن إتاحة أحدث الخدمات والتدخلات الطبية للمستفيدين تأتي في مقدمة أولويات المنظومة، مشددًا على أن الحماية المالية تمثل ركيزة أساسية للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول المواطن على العلاج الذي يحتاجه وفق حالته الطبية، دون أن تمثل تكلفة الخدمة عائقًا أمام تلقي الرعاية المناسبة.

محافظة الإسماعيلية

 نجحت المنظومة في توفير إجراء دقيق لمستفيد يبلغ من العمر 53 عامًا كان يعاني من عتامة بالقرنية في العين اليمنى، حيث خضع لعملية زراعة قرنية بالتزامن مع استخراج المياه البيضاء باستخدام تقنية الفاكو، وذلك بأحد مراكز العيون المتخصصة بالمحافظة، ولم يتحمل المستفيد سوى قيمة المساهمة المقررة والبالغة 515 جنيهًا، بما يعكس قدرة المنظومة على توفير خدمات تخصصية متقدمة مع حماية المستفيد من التكلفة المرتفعة للعلاج.

كما أتاحت المنظومة في الإسماعيلية تدخلًا جراحيًا معقدًا لمستفيدة تبلغ من العمر 58 عامًا كانت تعاني من تدهور شديد بمفصل الركبة، حيث خضعت لجراحة استبدال مفصل الركبة بالكامل، مع استخدام ساق طويلة للجزء الظنبوبي وإعادة بناء عدد من الأربطة، وذلك من خلال شبكة مقدمي الخدمات المتعاقدين، مع تحمل المنظومة للتكلفة وفق قواعد التغطية التأمينية.

محافظة جنوب سيناء

شهدت المنظومة إنجازًا نوعيًا في توطين خدمات زراعة القوقعة، من خلال إجراء العملية لطفل يعاني من ضعف سمع شديد، بواسطة فريق طبي متخصص، بما يتيح للمستفيد الحصول على هذا التدخل الدقيق داخل المحافظة، ويحد من مشقة السفر إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمة.

محافظة أسوان

 فقد واصلت إتاحة عدد من خدمات زراعة الأعضاء والأنسجة والتدخلات فائقة التخصص، حيث شملت قصص النجاح خلال أغسطس إجراء حالتين لزراعة القوقعة، إلى جانب زراعة نخاع ذاتي لمستفيدة مصابة بمرض ليمفوما، وزراعة نخاع خيفي لمستفيد من الأطفال، من خلال شبكة مقدمي الخدمات المتخصصة.

كما شهدت أسوان خلال الشهر إجراء **23 عملية زراعة قرنية** لمستفيدين من مختلف الأعمار، بما يعكس اتساع نطاق إتاحة هذا النوع من التدخلات الدقيقة من خلال شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية المتعاقدة مع المنظومة.

محافظة الأقصر

، شهد شهر أغسطس إنجازًا نوعيًا في مجال طب الأطفال، من خلال إجراء أول جراحة قلب مفتوح للأطفال تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لطفل احتاج إلى إصلاح عيب بالحاجز الأذيني والتعامل مع وضع غير طبيعي للأوردة الرئوية، بتكلفة علاجية تتجاوز مليون جنيه، بينما لم تتجاوز مساهمة المواطن 515 جنيهًا، بما يعكس أهمية توطين جراحات القلب للأطفال وإتاحتها لأبناء محافظات الصعيد.

كما شهدت المحافظة إتاحة خدمات متقدمة في مجال طب أسنان الأطفال تحت التخدير العام، إلى جانب التوسع في خدمات الأطفال التخصصية، بما يدعم توفير رعاية متكاملة لهذه الفئة داخل المحافظة.

محافظة السويس

، واصلت المنظومة توطين جراحات المخ والأعصاب باستخدام تقنيات طبية متقدمة، حيث خضع أحد المستفيدين لجراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ يقع في منطقة شديدة الحساسية بالقرب من أحد الجيوب الوريدية الرئيسية، باستخدام تقنية الملاحة العصبية لتحديد موضع الورم بدقة، وتقنية الشفط بالموجات فوق الصوتية لتفتيته واستئصاله مع الحفاظ على الأنسجة السليمة، في إنجاز نوعي شهد استخدام هذه التقنيات للمرة الأولى في جراحات المخ والأعصاب بالسويس.

محافظة بورسعيد

أسهمت المنظومة في إنقاذ حياة مولودة حديثة الولادة كانت تعاني من عيب خلقي نادر تسبب في انسداد مجرى التنفس، حيث جرى نقلها بصورة عاجلة إلى أحد مقدمي الخدمة المتخصصين، وخضعت لتدخل جراحي بالمنظار لإصلاح الانسداد، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة، حتى استقرت حالتها وتحسنت.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن قصص النجاح التي شهدها شهر أغسطس تعكس اتساع قدرة المنظومة على توفير الخدمات الطبية فائقة التخصص، والتعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بالتوازي مع توطين عدد متزايد من التدخلات داخل المحافظات، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، ويتيح للمواطن الحصول على الرعاية المتقدمة في إطار منظومة تأمينية توفر الحماية المالية وفق قواعد التغطية.

وتواصل الهيئة جهودها لتطوير شبكة مقدمي الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق التخصصات والتقنيات المتاحة للمستفيدين، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر قدرة على الاستجابة للاحتياجات الطبية المختلفة، ويعزز إتاحة العلاج المتقدم وجودة الرعاية، مع الحفاظ على حق المواطن في الحصول على الخدمة المناسبة دون أن تمثل التكلفة عائقًا أمام العلاج.

المحافظات أسوان بورسعيد الإسماعيلية التأمين الصحي الشامل

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