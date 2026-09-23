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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد موقفه الإنسانى.. نائب محافظ قنا يكرم مدرس وتلميذ ذوى الهمم بمدرسة اللطاسنة الابتدائية

مدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي بقنا
مدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي بقنا
يوسف رجب

كرم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، التلميذ حاتم سعداوي عبد المنصف، بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي، تقديرًا لعزيمته القوية وتشجيعا لإصراره على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية، والتي جعلت منه قدوة ملهمة لجميع زملائه.

كما شمل التكريم معلم التربية الرياضية طارق توفيق عبدالرحيم، تقديرًا لموقفة الإنساني والتربوي، وحرصه على مساندة التلميذ وحمله للفوز بالسباق.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ قنا، يرافقه طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عددا من المدارس بإدارة أبوتشت التعليمية، في إطار الجولات الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل مدارس المحافظة.

وشملت الجولة مدارس " الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي، اللطاسنة للتعليم الأساسي ، وأبوتشت الثانوية بنات "، رافقهما خلالها، سيد تمساح محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعبد الرؤوف عبد الواحد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، ومصطفى عثمان، عضو المتابعة، ولفيف من القيادات التعليمية بالمحافظة.

واستهل الوفد زيارته بمدرسة الحبيلات الشرقية للتعليم الأساسي، لمتابعة انتظام سير الدراسة داخل الفصول بصورة مباشرة، موجهاً بسرعة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية، مشددًا على أن نظافة المدرسة وانضباطها يمثلان جزءًا أساسيًا من جودة العملية التعليمية، وذلك لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع المعلمين والطلاب داخل المدرسة.

واطمئن نائب محافظ قنا، على مستوى التحصيل العلمي والتجهيزات والخدمات المقدمة للطلاب ومستوى الرعاية التي يتلقاها طلاب الدمج داخل المدرسة، مشيدًا بالأنشطة التعليمية والترفيهية التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، مؤكدا أن دور المعلم لم يكن يوماً محصوراً داخل الفصول الدراسية، بل هو رسالة تربوية تمتد لبناء النفوس وجبر الخواطر.

فيما شدد وكيل الوزارة، على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية وفق الجدول الزمني المعتمد من الوزارة، موجها بمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية ونسب الغياب والحضور، والتأكد من تفاعلهم مع شرح المعلمين، مشيداً بتضافر الجهود المبذولة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة لأبنائنا الطلاب لضمان تحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية بمدارس المحافظة.


قنا مدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي معلم التربية الرياضية انتظام الطلاب أخبار قنا

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