محافظ قنا يبحث مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات دعم الابتكار الأخضر وتمكين الشباب

استقبل اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة سهير مراد، مدير فني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن فعاليات "كليماثون صعيد مصر – تحدي الابتكار الأخضر"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات الشبابية المبتكرة في مجال الاستدامة البيئية وإدارة المخلفات.

وأكد محافظ قنا، أهمية دعم الأفكار والمشروعات الابتكارية التي يقدمها الشباب، خاصة في المجالات المرتبطة بإدارة المخلفات، والاقتصاد الدائري، والزراعة المستدامة، وكفاءة الطاقة، والحلول الخضراء القابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من الموارد.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على تقديم حلول عملية للتحديات البيئية، خاصة في مجال إدارة المخلفات، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة مهمة لربط الأفكار الشبابية باحتياجات المجتمع وفرص الاستثمار، وتحويل الابتكار إلى حلول واقعية تخدم المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي فعاليات "كليماثون صعيد مصر"، عقب استقبال 38 طلب مشاركة، تم فرزها وتسجيل 30 مشروعًا، ثم اختيار 10 شركات ناشئة للمرحلة الأساسية، وصولًا إلى 7 شركات ومشروعات متأهلة للمرحلة النهائية، مع تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة إلى جانب مساعدتهم في تطوير نماذج الأعمال.

جوائز الفائزين

بينما ستحصل المشروعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية وتحفيزية، وهي 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث، بما يسهم في دعم استدامة المشروعات الفائزة وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

حضر اللقاء كل من: المهندس محمد نصر الدين، مستشار المحافظ لشئون البيئة، والمهندس أحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، في إطار فعاليات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بهدف دعم وتمكين الشباب ورواد الأعمال بمحافظات صعيد مصر وتشجيع الابتكار في المجالات البيئية والتنموية.





