أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى

عقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والفريق أحمد خالد نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك، استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي من مُنطمات دولية وخطوط شحن كبرى وغرف ملاحة دولية وتوكيلات ملاحية وغيرها.

في مُستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن اعتزازه وتقديره للدور الهام لممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية كشريك وطني وحلقة وصل رئيسية في تحقيق التواصل الفعال مع الخطوط الملاحية وشركات الشحن الكُبرى.

وأكد الفريق ربيع على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد بمنظومة العمل بالقناة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة، و المرشدين على أعلى مستوى من الأداء والجاهزية.

وأكد رئيس الهيئة أن السياسات التسعيرية المرنة وجهود الهيئة في التواصل الفعال مع العملاء أثمرت عن عودة عدد كبير من الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.

وأبدى رئيس الهيئة استعداده الدائم للتشاور حول سبل دعم العملاء، مؤكدا أن الهيئة شهدت تطورًا كبيرًا على صعيد تحديث خدماتها الملاحية والبحرية المختلفة لتلبية احتياجات كافة السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطارئة.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه لمعرفة الانطباعات والمُقترحات بخصوص الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة وذلك من خلال التقييمات الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.

وأوضح رئيس الهيئة أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة أثرت سلبًا على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وانعكست بصورة مباشرة على ارتفاع المؤشرات المُرتبطة بالصناعة كأسعار الوقود ونوالين الشحن ورسوم التأمين بما يُمثل ضغطًا على منظومة النقل البحري العالمي.

وشدد رئيس الهيئة على أن مركز إدارة الأزمات يُتابع على مدار الساعة مستجدات التوترات الإقليمية في المنطقة، فيما يتم دراسة تأثيراتها على حركة الملاحة بالقناة من خلال الوحدة الاقتصادية للبحوث والدراسات التابعة لإدارة التخطيط.

شهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة وأثرها على خطط وجداول الإبحار، وبحث سُبل تعزيز آليات التعاون المستقبلي.

من جانبه، أعرب اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون عن تقديره لحرص الهيئة على التشاور وتبادل الرؤى مع الخطوط والتوكيلات الملاحية في إطار من المشاركة للوقوف على رؤية موحدة ومن ثم اتخاذ القرارات المُناسبة لتحقيق المصالح المشتركة، متمنيًا استقرار الأوضاع في المنطقة بما يُمكن معه زيادة معدلات الملاحة بالقناة، لاسيمًا وأن القناة تظل الخيار الأفضل كأسرع وأقصر وأقل الطرق الملاحية تكلفة.

ووجه النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، ورئيس غرفة الملاحة ببورسعيد الشكر على الجهود المبذولة من قبل الهيئة في إدارة الأزمة الحالية، مُشيدًا بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لعملائها لاسيمًا خدمات صيانة وإصلاح السفن، مُقترحًا دراسة إمكانية التوسع في تقديم الخدمات الملاحية من خلال عقد شراكة بين الهيئة وشركات القطاع الخاص من التوكيلات الملاحية بما يُعزز من تنافسية الخدمات المُقدمة.

كما طرح رئيس غرفة ملاحة بورسعيد مُقترحًا بتنظيم الهيئة لمؤتمر ملاحي عالمي يضم كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، وُيساهم في التسويق لخدمات الهيئة المُختلفة.

أما طارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان فقد أعرب عن اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM بقناة السويس، مؤكدًا أن الخط الملاحي لم يتوقف عن العبور من القناة منذ اندلاع توترات البحر الأحمر، لافتًا في هذا الصدد إلى أن أعداد السفن التابعة للمجموعة والتي عبرت القناة خلال شهر سبتمبر تصل إلى 60سفينة في ضوء حرص الخط الملاحي الفرنسي على العبور من القناة باعتبارها الممر الأقصر والأسرع.

فيما أكد هاني النادي ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قوة العلاقات الثنائية مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريك استراتيجي وممر حيوي لخدمة حركة التجارة العالمية، لافتًا في هذا الصدد إلى زيادة أعداد السفن والخدمات الملاحية التي تعبر قناة السويس والتي ارتفعت من 8 حركات خلال شهر سبتمبر 2025 إلى 67 حركة خلال شهر سبتمبر الجاري، متوقعاً أن يصل إجمالي الحركات السنوية لميرسك إلى 278 حركة مستقبلًا.

أما محمد الألفي المدير العام لوكالة الخليج فأكد أن الفترة الحالية تشهد ردود أفعال جيدة في ضوء عودة العديد من الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبرى، متوقعًا أن تشهد الفترة المُقبلة ارتفاعاً في معدلات عبور السفن للقناة.

فيما أشاد أشرف سامي مدير عام الفروع بالخط الملاحي Yang MING بجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية وتحديث الأسطول البحري للهيئة و الارتقاء بكفاءة العنصر البشري، كما أشار إلى التفكير الجاد من قبل الخط الملاحي Yang MINGللعودة للعبور من قناة السويس في القريب العاجل.

كما نقل عبد العزيز نبيل مدير عام توكيل INCHCAPE اعتزام الخط الملاحي OOCL العودة للعبور من قناة السويس، مَُتوقعًا قيامهم برحلة تجريبية خلال شهر أكتوبر المُقبل بمشيئة الله.



أما وسيم شكري مدير منطقة القناة بتوكيل WILHELMSEN فثمن مجهودات الهيئة وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المُقدمة للسفن العابرة من بينها خدمات الرباط وخدمات صيانة وإصلاح السفن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أعمال الصيانة والإصلاح التي تمت للسفينة RED ZED بشركة ترسانة السويس البحرية وفق أعلى مستويات الكفاءة.

فيما أكد هاني السلامي مدير عام الخط الملاحي "COSCO أن الخط الملاحي يدرس زيادة رحلاته عبر القناة بعد نجاح عبور إحدى سفن الحاويات التابعة له منذ عدة أيام، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من المُقرر عبور ثلاثة سفن أخرى تابعة للخط الملاحي خلال الفترة المُقبلة.

كما شهد اللقاء مشاركات من التوكيلات SPHINX، LETH، NOATUM MARITIME، ARKAS، FENMAR، MADLEVANT، توكيل دمنهور، وتوكيل أسيوط بالإضافة إلى ممثل الخط الملاحي ONE وممثل الخط الملاحي EVER GREEN.

وفي ختام اللقاء، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على التأكيد على جاهزية القناة وقدرتها على التعامل مع المواقف الصعبة والطارئة وتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم.