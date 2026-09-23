أحمد الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة | شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يتصفح تطبيق إنستجرام على هاتفه، بالتزامن مع إلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لقطة تثير تفاعلاً واسعاً

وأظهرت اللقطات الشرع وهو ينظر إلى هاتفه المحمول أثناء خطاب أردوغان، في مشهد حظي باهتمام كبير وتداولته حسابات ومنصات عدة على نطاق واسع، وسط تباين في التعليقات حول دلالة التصرف.

مشاركة سورية في أعمال الجمعية العامة

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على رأس وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وعدداً من المسؤولين.

ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة الجمهورية العربية السورية أمام الجمعية العامة، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين على هامش أعمال الدورة.