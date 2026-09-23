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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انفراجة .. الزمالك يصرف مستحقات الفريق الأول خلال ساعات

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور إن إدارة الكرة بنادي الزمالك أخطرت لاعبي الفريق بصرف المستحقات خلال ساعات وبحد أقصى غدًا بعد وصول 3 ملايين دولار لنادي الزمالك قيمة الدفعة الأولى من صفقة خوان بيزيرا.

وأضاف «الغندور» خلال برنامجه ستاد المحور: سيتم صرف جزء كبير من مستحقات الموسم الماضي مع وعد بصرف جزء من مستحقات الموسم الجديد في أسرع وقت ممكن.

من جانب آخر، قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الزمالك أمام زد، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر» للموسم الجديد.

وكان من المقرّر أن يلتقي الزمالك مع زد يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وأعلنت رابطة الأندية إقامة المباراة يوم الأربعاء 7 أكتوبر بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

الزمالك خوان بيزيرا خالد الغندور مستحقات الموسم الماضي

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