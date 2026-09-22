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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود تطوير البنية التحتية والرقمية أمام جامعات صينية وأفريقية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

قدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عرضًا تقديميًا حول تجربة جامعة طنطا في تطوير البنية التحتية والبنية الرقمية وتحديث المعامل والمنظومات البحثية في مجالات الطب والرعاية الصحية، وذلك خلال مشاركته في جلسة عمل ضمن محور «الابتكار والتعاون وبناء الشراكات.. الصين–أفريقيا نحو رعاية صحية ذكية»، ضمن فعاليات منتدى رؤساء الجامعات الصينية والأفريقية لاستشراف مستقبل تطوير التعليم المنعقد بمدينة تشانغشا بجمهورية الصين الشعبية، وشهدت جلسة العمل مشاركة عدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات وعمداء المؤسسات العلمية والبحثية من الصين وعدد من الدول الأفريقية.

توجيهات جامعة طنطا 

واستعرض رئيس جامعة طنطا خلال العرض أبرز محاور التطوير التي شهدتها الجامعة، وما تبنته من توجهات تستهدف دعم البيئة البحثية وتحديث التجهيزات والبنية الأساسية والرقمية اللازمة للبحث العلمي والتعليم الطبي والخدمات الصحية، بما يعزز من قدرة الجامعة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الطب والتكنولوجيا والرعاية الصحية الذكية.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تناول الدكتور محمد حسين رؤية جامعة طنطا لتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة في دعم البحث العلمي والخدمات الطبية، وأهمية التكامل بين البنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة والبحث العلمي التطبيقي لبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

رفع كفاءة الخدمات 

وطرح رئيس الجامعة أمام ممثلي الجامعات والمؤسسات المشاركة عددًا من فرص التعاون الدولي التي تسعى جامعة طنطا إلى تطويرها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تنفيذ برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية، إلى جانب تشكيل فرق بحثية مشتركة في مجالات الطب والرعاية الصحية، بما يتيح تنفيذ مشروعات بحثية متعددة التخصصات والاستفادة من الخبرات والتجارب المتنوعة للجامعات الصينية والأفريقية.

تبادل الخبرات 

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تتبنى نهجًا يستهدف الانتقال بالشراكات الدولية من مجرد تبادل الخبرات إلى شراكات مؤسسية وبحثية مستدامة ذات مردود تطبيقي، مشيرًا إلى أن التحديات الصحية المعاصرة تتطلب توسيع نطاق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية، وتكوين شبكات بحثية دولية قادرة على إنتاج حلول مبتكرة قابلة للتطبيق.

دعم تدريب الباحثين 

وأضاف أن الجامعة ترحب بتوسيع التعاون مع الجامعات المشاركة في مجالات التدريب المشترك، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتطوير القدرات البحثية، وتكوين الفرق والمشروعات العلمية المشتركة في التخصصات الطبية والصحية ذات الأولوية، بما يسهم في دعم جودة الرعاية الصحية والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا والابتكار.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسبن جامعة طنطا الباحثين

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