استئناف مروان وجودي على حبسهما في دهس بائعة الشاي 6 أكتوبر

حددت محكمة مستأنف الطفل، جلسة 6 أكتوبر المقبل، لنظر استئناف جودي ومروان المتهمين في قضية دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام، على حكم حبسهما عامين للأولى وعاما للمتهم الثاني.

وتقدم دفاع المتهمين باستئناف على الحكم الصادر بحقيهما.

وأسدلت محكمة الطفل بأكتوبر، اليوم الخميس، الستار على واقعة دهس هدير، بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، بعدما قضت بحبس المتهم «جودي» لمدة عامين، والمتهم «مروان» لمدة عام، على خلفية اتهامهما بالتسبب في الحادث أثناء استقلالهما سيارة ملاكي.

وجاء الحكم عقب انتهاء جهات التحقيق من فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المصابة وشهود العيان، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والتي ساهمت في تحديد تفاصيل ما جرى.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم في منطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة هدير وإصابة صديقتها، بعدما صدمتهما سيارة أثناء وجودهما بجوار عربة بيع المشروبات الخاصة بهما.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وجرى رفع وفحص الآثار المتعلقة بالواقعة، فضلًا عن مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، لكشف كيفية وقوع الحادث وتحديد المسؤول عنه.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المصابة وشهود العيان، وواصلت إجراءاتها القانونية في ضوء ما أسفرت عنه التحريات وفحص الأدلة، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الطفل بأكتوبر.

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم «جودي» عامين، والمتهم «مروان» عامًا، في ختام محاكمة الواقعة.