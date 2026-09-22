هددها بإيذاء حيواناتها الأليفة.. أجنبية تحرر محضرا ضد زوجها بالشيخ زايد

حررت سيدة أجنبية محضرًا ضد زوجها مصري الجنسية، اتهمته خلاله بتهديدها بإيذائها والتعرض لحيواناتها الأليفة، فضلًا عن تهديده بإشعال النيران في ملابسها، وذلك بمنطقة الشيخ زايد.

أجنبية تتهم زوجها بالتهديد وإيذاء حيواناتها الأليفة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من سيدة أجنبية، أفادت خلاله بتعرضها للتهديد من زوجها، موضحة أنه هددها بإلحاق الأذى بحيواناتها الأليفة، كما توعدها بإشعال النيران في ملابسها.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة لمباشرة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.