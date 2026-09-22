القبض على أدمن صفحة بيع المخدرات على الفيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير صفحة لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم مينا البصل بالإسكندرية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته أى مواد مخدرة وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





