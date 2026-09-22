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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا أول أيام الخريف فلكيا.. هل نودع الحر الشديد؟ الأرصاد تحسم الجدل

غدا أول أيام الخريف فلكيا
غدا أول أيام الخريف فلكيا
تقرير أخبار البلد

تستقبل مصر غداً الأربعاء أول أيام فصل الخريف فلكياً، ليُسدل الستار رسمياً على فصل الصيف، وسط تساؤلات بين المواطنين حول ما إذا كانت هذه الانطلاقة تعني النهاية الفعلية لموجات الحر الشديدة والتأثيرات الخانقة لنسب الرطوبة. 

وفي هذا السياق، حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجدل، كاشفةً عن طبيعة الملامح المناخية للخرائط الجوية خلال الأيام المقبلة، والسيناريوهات المتوقعة لخريطة درجات الحرارة مع بدء التراجع التدريجي في حدة الطقس.

هل تعني بداية الخريف انتهاء درجات الحرارة المرتفعة؟

يبدأ فصل الخريف فلكياً، غداً الأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، لتنتهي بذلك أجواء الصيف فلكياً، بينما لا يعني دخول الفصل الجديد انتهاء درجات الحرارة المرتفعة بصورة فورية، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان بشأن توقعات حالة الطقس خلال فصل الخريف لعام 2026، أن الفصل يتميز عادة بالاعتدال في درجات الحرارة، لكنه قد يشهد بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة، خاصة خلال النصف الأول منه.

ارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أن الخريف قد يشهد فترات من التقلبات الجوية، مع فرص لتكوّن الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

كما تتهيأ الفرص خلال بعض فترات الفصل لسقوط الأمطار، والتي قد تكون رعدية أحياناً، مع احتمالات لتشكل السيول على بعض المناطق التي تتوافر بها الظروف الجوية المناسبة.

الأجواء تميل إلى الخريف

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسناً تدريجياً في الأحوال الجوية، مع تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، بالتزامن مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وهو ما يسهم في الإحساس بالأجواء الخريفية.

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وأضافت غانم أن الأجواء خلال الفترة الحالية تميل إلى الاعتدال خلال ساعات الصباح والليل، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهاراً على أغلب المناطق الشمالية، بينما تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وأشارت إلى أن الخريف معروف بالتقلبات الجوية السريعة، لافتة إلى استمرار فرص ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فيما أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الانتقال من الصيف إلى الخريف يحدث بصورة تدريجية.

الخريف الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجات الحر الرطوبة فصل الخريف الملامح المناخية الأحوال الجوية معلومات تغير المناخ

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