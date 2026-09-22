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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

وداعا الصيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل خريف هذا العام مع بدايته غداً

فصل الخريف
فصل الخريف
قسم الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإصدار المبكر) التابعة لوزارة الطيران المدني، عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2026 على مصر؛ حيث يبدأ فصل الخريف جغرافياً وفلكياً غداً الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.

وأوضحت الهيئة أن هذا البيان يُعتبر إجراءً احترازياً لوصف معالم فصل الخريف لأخذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، على أن يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة في وقت كافٍ قبل حدوثها.

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أبرز الملامح المناخية والظواهر الجوية المتوقعة

وكشف البيان الصادر عن الهيئة عن مجموعة من الخصائص والظواهر التي تميز طقس خريف 2026:

اعتدال الحرارة مع ارتفاعات مؤقتة: يتميز فصل الخريف عادة باعتدال درجات الحرارة، مع احتمال أن تخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في الحرارة، خاصة خلال النصف الأول من الفصل.

شبورة مائية كثيفة: تتهيأ الفرصة أحياناً لتكون الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل إلى حد الضباب على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمراض الخريف

منخفضات الجو العليا والأمطار الرعدية: عندما يؤثر منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا على مناطق من شمال البلاد، تتهيأ الفرصة لحالات عدم الاستقرار، وتتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب في زيادة فرص سقوط الأمطار ونشاط قوي للرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية على مناطق متفرقة.

امتداد منخفض السودان الموسمي: يمتد تأثيره على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وسينا، مما يؤدي أحياناً إلى سقوط أمطار قد تكون غزيرة ورعدية مع احتمالية تشكل السيول على بعض المناطق الجبلية.

أمطار الخريف

توقعات درجات الحرارة والأمطار وتأثير «النينيو»

وأشارت التوقعات الفصلية التابعة للهيئة إلى أن معدلات سقوط الأمطار ودرجات الحرارة خلال خريف هذا العام قد تكون أعلى قليلاً من المعدلات المناخية المعتادة؛ وذلك نتيجة لزيادة تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط، بالإضافة إلى التأثير المحتمل وغير المباشر لظاهرة «النينيو».

قنوات المتابعة الرسمية لحالة الطقس

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى متابعة النشرات والتحذيرات اليومية عبر وسائل التواصل الرسمية:

الخريف

الصفحة الرسمية على فيسبوك: facebook.com/ema.gov.eg

الموقع الرسمي للهيئة: www.ema.gov.eg

الاتصال الهاتفي: عبر الأرقام 24646721 – 24646719 على مدار 24 ساعة.

موجة حارة ضربت البلاد

الاعتدال الخريفي

وكانت شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية المؤقتة مع نهاية الأسبوع الماضي، حيث وصلت موجة الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة إلى ذروتها يوم الخميس، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الملحوظ اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية. 

وجاءت هذه الموجة الانتقالية بالتزامن مع الأيام الأخيرة من فصل الصيف فلكيًا، لتضع المواطنين في مواجهة طقس متأرجح يجمع بين امتداد منخفض الهند الموسمي وبداية لقرع طبول فصل الخريف.

فصل الخريف

الخميس: ذروة الارتفاع ومصيدة الرطوبة

وكانت أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن يوم الخميس يمثل ذروة الارتفاع المؤقت في الحرارة. 

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