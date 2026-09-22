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بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن آخر تطورات قضية رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، المتعلقة بأزمة المنشطات، وذلك نقلا عن مسؤول الإعلام بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مسؤول الإعلام بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات: بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية استئناف رمضان صبحي تعتبر الوكالة أن القضية انتهت تماما من الناحية القانونية وتم إغلاقها بشكل نهائي».

وبذلك، أوضح شوقي أن القضية انتهت من الناحية القانونية بشكل نهائي، عقب رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الاستئناف المقدم من رمضان صبحي.

وفي نفس السياق لم تتوقف تداعيات أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز عند حدود العقوبة الموقعة عليه بعدما رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من اللاعب لتعود قضية المنشطات إلى واجهة المشهد الرياضي المصري ليس فقط باعتبارها ملفًا قانونيًا ورياضيًا شائكًا وإنما لما تفرضه من تساؤلات حول مسؤولية اللاعبين والأندية والأجهزة الطبية والفنية في التعامل مع الأدوية والمكملات الغذائية.

القضية أعادت التذكير بأن خطر المنشطات لا يرتبط فقط بالرياضي الذي يتعمد استخدام مادة محظورة بهدف تحسين الأداء وإنما قد يجد لاعب أو مدرب أو أحد أفراد الجهاز المعاون نفسه أمام عقوبة قاسية بسبب مادة دخلت جسده دون إدراك كامل لطبيعتها أو لمخالفتها للوائح مكافحة المنشطات.


وفي هذا السياق وجهت الدكتورة إيمان جمعة المديرة التنفيذية للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات «النادو» مجموعة من الرسائل التحذيرية للرياضيين مؤكدة أن الوقاية تبدأ قبل إجراء اختبار المنشطات بوقت طويل وأن التعامل مع الأدوية والمكملات الغذائية يجب أن يخضع لقدر كبير من الحذر والمسؤولية.

محمود شوقي قضية رمضان صبحي بيراميدز المنشطات اخبار رمضان صبحي

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