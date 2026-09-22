ترامب: 30 دولة انضمت لمجلس السلام وقدمت أموالا طائلة لإعمار غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «أشكر الدول التي ساهمت بأموال لإعمار غزة»، مشيرًا إلى أن 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالًا طائلة لإعمار قطاع غزة.

وأضاف ترامب: «النظام الإيراني ضعيف ويائس»، داعيًا جميع الدول إلى عزل إيران اقتصاديًا.

وقال ترامب: «تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا»، مشيرًا إلى أن 25 ألف جندي يموتون كل شهر خلال الصراع الروسي الأوكراني.

وأضاف ترامب: «مصانع الذخيرة التي ستبنى ستمكننا من تزويد حلفائنا باحتياجاتهم بمعدل أسرع بكثير»، مؤكدًا: «سنسوي حرب روسيا وأوكرانيا في وقت سريع».