370 مركزًا لاكتشاف المواهب.. الشباب والرياضة تكشف خطة متكاملة لصناعة أبطال مصر

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدولة تعمل على منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها منذ سن مبكرة، من خلال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي الذي يضم 370 مركز تدريب بمختلف المحافظات.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي ”، أن الموهوبين يخضعون لاختبارات فنية وتدريبات متخصصة، قبل انتقال المتميزين إلى مرحلة الصفوة واستكمال إعدادهم بالمركز الأولمبي في المعادي بالتعاون مع الاتحادات الرياضية.

مكافأة الميدالية العالمية

وأشار إلى توفير الدعم للرياضيين من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والاستعانة بخبرات فنية متخصصة عند الحاجة، إلى جانب تطوير منظومة المكافآت، حيث ارتفعت مكافأة الميدالية العالمية إلى 800 ألف جنيه، والإفريقية إلى 200 ألف جنيه، بينما وصلت مكافأة الذهبية الأولمبية إلى 5 ملايين جنيه.