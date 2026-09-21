قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد المركز الأوليمبي ويلتقي منتخبات البوتشيا ورفع الأثقال وألعاب القوى البارالمبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ

تفقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، المركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك في إطار حرصه على متابعة استعدادات المنتخبات الوطنية والاطمئنان على سير برامج الإعداد والتجهيز للبطولات والاستحقاقات المقبلة.

وخلال جولته بالمركز الأوليمبي، حرص وزير الشباب والرياضة على لقاء عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية، حيث التقى لاعبي منتخب البوتشيا، ومنتخب رفع الأثقال البارالمبي، ومنتخب ألعاب القوى البارالمبي.

كما التقي وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب التايكوندو والملاكمة ومنتخب كرة اليد للسيدات مواليد 2010، وقام بجولة تفقدية في الطب الرياضي بالمركز، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، واطمأن على سير برامج التدريب والإعداد الخاصة بهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنتخبات البارالمبية والرياضات البارالمبية، في ظل ما يمثله لاعبوها من نماذج مشرفة للإرادة والعزيمة والقدرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

وشدد الوزير على حرصه أن تكون المتابعة الميدانية للمنتخبات الوطنية جزءًا أساسيًا من عمل الوزارة، للتعرف عن قرب على احتياجات اللاعبين والأجهزة الفنية، وتوفير أفضل الظروف الممكنة أمامهم خلال مراحل الإعداد والمنافسات.

كما أوضح وزير الرياضة ان الابطال الرياضيين في الرياضات البارالمبية أثبتوا أنهم قادرون على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، خاصة في ظل توجيه القيادة السياسية بتكثيف الدعم لذوي الهمم وتوفير الدعم اللازم للاعبين، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم، بما يسهم في إعدادهم بصورة قوية للمنافسات المقبلة وتحقيق تطلعات الرياضة المصرية.

وأشار جوهر نبيل إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للتدريب والإعداد، مؤكدًا أن الاستثمار في اللاعبين ودعمهم يمثل أحد المحاور الرئيسية للنهوض بمستوى الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي.

وفي ختام جولته، حرص وزير الشباب والرياضة على تحفيز اللاعبين، والتأكيد على ثقته في قدراتهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج متميزة خلال الاستحقاقات المقبلة.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل المركز الأوليمبي بالمعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبحث التوسع في الاستثمارات النمساوية وتأسيس منطقة لوجستية بمحور قناة السويس

رئيس الوزراء

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد