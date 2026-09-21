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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حرب التسريبات تشتعل بين الشناوي ومنتخب مصر.. هل تنهي الإصابة الخلاف مع حسام حسن؟

محمد الشناوي وحسام حسن
محمد الشناوي وحسام حسن
عمرو مصطفى

تصاعدت حدة الجدل حول غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن معسكر الفراعنة الحالي خلال شهر سبتمبر، استعدادًا لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما تحولت الواقعة إلى أزمة بين الحارس والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن.

تفاصيل أزمة الشناوي مع حسام حسن 

وأعلن النادي الأهلي إصابة الشناوي بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، مؤكدًا حاجته إلى برنامج علاجي، في الوقت الذي أثار فيه موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر علامات استفهام، بعدما تحدث إبراهيم حسن، مدير المنتخب، عن بعض المصابين، ومن بينهم حمدي فتحي، دون التطرق إلى إصابة حارس الأهلي.

وتداولت مصادر، رواية أخرى بشأن وجود خلاف سابق بين الشناوي وحسام حسن، يعود إلى بطولة كأس العالم، بعدما تردد أن المدير الفني للمنتخب وعد الحارس بالمشاركة أمام إيران، قبل أن يبدأ مصطفى شوبير المباراة بدلًا منه.

وبحسب الرواية المتداولة، جاء استبعاد الشناوي من التشكيل؛ بسبب قيام إداري المنتخب بإرسال «السكور شيت» الخاص بالمباراة، والذي تضمن اسم شوبير ضمن التشكيل الأساسي.

ومع تصاعد الأزمة، ظهرت تسريبات منسوبة إلى جهاز منتخب مصر تفيد بأن الشناوي تهرب من الانضمام إلى المعسكر بداعي الإصابة، وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين.

وفي المقابل، تمسك الأهلي بالرواية الطبية الخاصة بإصابة حارسه، لتتحول الأزمة إلى ما يشبه «حرب تسريبات» بين الجانبين، وسط محاولات من عدد من كبار لاعبي منتخب مصر لاحتواء الموقف وتقريب وجهات النظر، حفاظًا على استقرار المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتبقى مشاركة الشناوي مع الأهلي بعد عودته من الإصابة هي العامل الأبرز في تحديد شكل المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيعود سريعًا إلى حسابات منتخب مصر أم سيستمر غيابه عن اختيارات حسام حسن.

الشناوي محمد الشناوي الأهلي منتخب مصر أنجولا جنوب السودان حسام حسن

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