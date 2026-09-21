معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية في القاهرة، ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاء إحدى السيدات قيام قوة أمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر باقتحام منزلها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية؛ بزعم رفضه سداد إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.

وبالفحص؛ تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 يوليو الماضي، وحال قيام قوة أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تم ضبط زوج القائمة على النشر، بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، متلبسًا بتعاطي مواد مخدرة، وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وبمناقشته؛ اعترف بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة واحتفاظه بكمية منها بمسكنه، وتم بإرشاده ضبط كمية من مخدري «الآيس والحشيش»، ومبالغ مالية، وسلاح أبيض داخل مسكنه.

واتُخذت الإجراءات القانونية في حينه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وما زال قيد الحبس.

وتبين أن المذكورة نشرت مقاطع الفيديو المشار إليها في الوقت الحالي؛ للتشكيك في إجراءات القبض على زوجها وتمكينه من الاستفادة من ذلك قضائيًا، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.