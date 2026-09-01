قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلاغ للنائب العام.. نقيب التمريض تصعّد واقعة الاعتداء على ممرضة بالمنوفية
استقرار الذهب عند آخر تراجع بالصاغة.. ومفاجأة في عيار 21
وزير الخارجية ونظيره السويسري: دعم الحلول السياسة للأزمات يحفظ أمن واستقرار المنطقة
رئيس وزراء العراق يتعهد بحل الميليشيات الموالية لإيران بحلول يونيو 2027
عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية أسهمت بشكل كبير في تطور القطاع الصحي
أحمد موسى عن صخرة محمد صلاح في تركيا: مو سفير لأعظم وطن.. فيديو
أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر
درة: أسعى دائمًا إلى التنوع في اختيار الشخصيات وطريقة التمثيل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار الذهب عند آخر تراجع بالصاغة.. ومفاجأة في عيار 21

أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الثلاثاء
أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، عند آخر تراجع تم تسجيله بختام تعاملات أمس الاثنين 21 سبتمبر 2026، حيث واصل المعدن الأصفر تراجعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع، وجاء هذا التراجع متأثرا بالهبوط العالمي للذهب مع صعود الدولار الأمريكي.

ورغم هذا التراجع المستمر إلا أن الذهب حقق مكاسب كبيرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري، حيث تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بشكل عام تحقق أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً.

تراجع أسعار الذهب 

ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل عيار 24 اليوم نحو 7223.00 جنيه ليتراجع بقيمة 63 جنيها عن سعر أمس الذي كان 7286.00 جنيه.

فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6320.12 جنيه ليتراجع بقيمة 55.13 جنيه عن سعر أمس الذي كان 6375.25 جنيه.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 5417.25 جنيه متراجعا بقيمة 47.25 جنيه عن سعر أمس الذي كان 5464.50 جنيه.

وسجل عيار 14 اليوم نحو 4213.42 جنيه متراجعا بقيمة 36.75 جنيه عن سعر أمس الذي كان 4250.17 جنيه.

وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50561.00 جنيه ليتراجع بقيمة 441 جنيه عن سعر أمس الذي كان 51002.00 جنيه.

وسجلت الأوقية اليوم نحو 224660.41 جنيه متراجعة بقيمة 1959.52 جنيه عن سعر أمس الذي كان 226619.93 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7223.00 جنيه
سجل عيار 21 نحو 6320.12 جنيه
سجل عيار 18 نحو 5417.25 جنيه
 

سعر الذهب في مصر

سجل عيار 14 نحو 4213.42 جنيه
سجلت أوقية الذهب نحو 224660.41 جنيه
سجل جنيه الذهب نحو 50561.00 جنيه

أسعار الذهب اليوم الذهب سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة

ترشيحاتنا

درة

درة: كان نفسي أبقى أم.. واللي ربنا عايزه هيكون

كارولين عزمي

كارولين عزمي تتألق في أحدث إطلالة بلوك جريء.. شاهد

ندى بهجت

ندى بهجت: نفسي أرجع للفوازير والمسرح الاستعراضي.. خاص

بالصور

أسعار سوزوكي ماروتي موديل 2013 المستعملة في مصر

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد