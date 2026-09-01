استقرار الذهب عند آخر تراجع بالصاغة.. ومفاجأة في عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر صباح اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، عند آخر تراجع تم تسجيله بختام تعاملات أمس الاثنين 21 سبتمبر 2026، حيث واصل المعدن الأصفر تراجعه لليوم الثاني على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع، وجاء هذا التراجع متأثرا بالهبوط العالمي للذهب مع صعود الدولار الأمريكي.

ورغم هذا التراجع المستمر إلا أن الذهب حقق مكاسب كبيرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري، حيث تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ولكن بشكل عام تحقق أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً.

تراجع أسعار الذهب

ومع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، سجل عيار 24 اليوم نحو 7223.00 جنيه ليتراجع بقيمة 63 جنيها عن سعر أمس الذي كان 7286.00 جنيه.

فيما سجل عيار 21 اليوم نحو 6320.12 جنيه ليتراجع بقيمة 55.13 جنيه عن سعر أمس الذي كان 6375.25 جنيه.

وسجل عيار 18 اليوم نحو 5417.25 جنيه متراجعا بقيمة 47.25 جنيه عن سعر أمس الذي كان 5464.50 جنيه.

وسجل عيار 14 اليوم نحو 4213.42 جنيه متراجعا بقيمة 36.75 جنيه عن سعر أمس الذي كان 4250.17 جنيه.

وسجل جنيه الذهب اليوم نحو 50561.00 جنيه ليتراجع بقيمة 441 جنيه عن سعر أمس الذي كان 51002.00 جنيه.

وسجلت الأوقية اليوم نحو 224660.41 جنيه متراجعة بقيمة 1959.52 جنيه عن سعر أمس الذي كان 226619.93 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 نحو 7223.00 جنيه

سجل عيار 21 نحو 6320.12 جنيه

سجل عيار 18 نحو 5417.25 جنيه



سجل عيار 14 نحو 4213.42 جنيه

سجلت أوقية الذهب نحو 224660.41 جنيه

سجل جنيه الذهب نحو 50561.00 جنيه