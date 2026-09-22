نسرين طافش: بعشق مصر وحضارتها وهذا مصير مسلسل «أنا وهو وهم»

كشفت الفنانة نسرين طافش، مصير مسلسل أنا وهو وهم، التي تلعب بطولته مع الفنان أحمد صلاح حسني، والموقف تصويره منذ عدة أشهر.

وقالت نسرين طافش، في تصريح لموقع صدى البلد، إنها لا تعلم الجديد حول مسلسل أنا وهو وهم، مشيرة إلى أنها تترقب أعمال في رمضان 2027، ولكن لم تحسم قرارها حتى الآن ولم توقع رسميا على أي أعمال.

وحول تاتو الأهرامات ومفتاح الحياة الجديد، قالت نسرين طافش، إنها تعشق مصر والحضارة المصرية القديمة، لذلك أرادت أن ترسم تاتو معبر عن الحضارة الفرعونية القديمة.

مسلسل أنا وهو وهم

ويجمع مسلسل "أنا وهو وهم" النجمان نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتاً وكان من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ودارت أحداثه في اطار اجتماعي رومانسى.

أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش تواجدت في دراما رمضان الماضي 2025 خلال حكاية "وصمة عار" من مسلسل "اسود باهت"، وهى من تأليف كريم سرور وإخراج ممدوح زكي وشارك في بطولتها محمد لطفي وحسني شتا ومادلين طبر وإبراهيم السمان وبسنت حاتم وصولا عمر وعدد من الفنانين الشباب.