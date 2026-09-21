قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
عضو شعبة الزيوت: أسعار الزجاجات مستقرة منذ 3 أو 4 أشهر
القدس: 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين.. وتصعيد لفرض وقائع جديدة داخله
الشربيني يُحفز لاعبي منتخب الشباب.. ووائل رياض يؤكد الجاهزية لتصفيات شمال أفريقيا
حرب التسريبات تشتعل بين الشناوي ومنتخب مصر.. هل تنهي الإصابة الخلاف مع حسام حسن؟
«الدكتورة قالت لي وكانت حاجة صعبة جدًا».. عمرو يوسف يكشف تفاصيل تلقي خبر إصابة كندة علوش بالسرطان
ترامب: قنوات الأخبار الكاذبة رفعت دعوى قضائية وسنستأنف الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضر لمفاجأة.. وائل عبد العزيز يكشف تفاصيل أعماله المقبلة |خاص

وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
تقى الجيزاوي

كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تحضيره لمفاجأة فنية جديدة، موضحًا أن العمل المنتظر سيكون بعد شهر رمضان، بينما لم يستقر حتى الآن على مشاركته في أي عمل ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

وقال وائل عبد العزيز، خلال لقائه مع موقع صدى البلد على هامش حضوره حفل دير جيست، إنه كان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن وجود مفاجأة يحضر لها، مؤكدًا: «لسه إحنا في صدد تحضيرها، أول ما تبقى تمام هنعلن عنها».

https://youtube.com/shorts/sI6Tfdea_lA?si=m5y0u2rvWvFSaaaM

وعن طبيعة العمل، أوضح وائل عبد العزيز أنه سيكون خارج الموسم الرمضاني، قائلًا: «إن شاء الله حاجة بعد رمضان وهتكون فى الاوف سيزون، وما فيش حاجة لرمضان الله أعلم، لسه بنحضر».

وتطرق وائل عبد العزيز إلى نجاح العمل مسلسل “وننسي أللى كان”  بمشاركة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الماضي، مؤكدًا أن العمل حقق مشاهدات مرتفعة وردود فعل قوية من الجمهور العربي.

وأشار إلى أنه كان يتلقى العديد من الرسائل من الجمهور في عدد من الدول العربية، بينها الجزائر والمغرب والسعودية والكويت، لافتًا إلى أن العمل حقق صدى كبيرًا في دول الخليج.

وعن تكريم ياسمين عبد العزيز في حفل دير جيست، أعرب وائل عن سعادته بها، موضحًا أن الحفل يحمل له ذكرى خاصة، إذ سبق أن حصل على الجائزة نفسها قبل 10 سنوات، قائلًا: «أنا لسه قايل إن أنا يعني ده حفل بالنسبة لي مميز لأنه نفس الجائزة دي استلمتها من 10 سنين، فاللي هو أنا جاي النهارده أقولها برضه بعد 10 سنين ألف ألف مبروك وإن شاء الله تبقى جوائز أحلى وأكبر».

وائل عبد العزيز حفل دير جيست ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بكفر الشيخ

المتهم

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية

المتهم

الكاميرا صورته .. القبض على لص سرق هاتف محمول من داخل كشك بالقاهرة

بالصور

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد