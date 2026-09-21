بحضر لمفاجأة.. وائل عبد العزيز يكشف تفاصيل أعماله المقبلة |خاص

كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تحضيره لمفاجأة فنية جديدة، موضحًا أن العمل المنتظر سيكون بعد شهر رمضان، بينما لم يستقر حتى الآن على مشاركته في أي عمل ضمن الموسم الرمضاني المقبل.

وقال وائل عبد العزيز، خلال لقائه مع موقع صدى البلد على هامش حضوره حفل دير جيست، إنه كان قد أعلن خلال الفترة الماضية عن وجود مفاجأة يحضر لها، مؤكدًا: «لسه إحنا في صدد تحضيرها، أول ما تبقى تمام هنعلن عنها».

https://youtube.com/shorts/sI6Tfdea_lA?si=m5y0u2rvWvFSaaaM

وعن طبيعة العمل، أوضح وائل عبد العزيز أنه سيكون خارج الموسم الرمضاني، قائلًا: «إن شاء الله حاجة بعد رمضان وهتكون فى الاوف سيزون، وما فيش حاجة لرمضان الله أعلم، لسه بنحضر».

وتطرق وائل عبد العزيز إلى نجاح العمل مسلسل “وننسي أللى كان” بمشاركة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الماضي، مؤكدًا أن العمل حقق مشاهدات مرتفعة وردود فعل قوية من الجمهور العربي.

وأشار إلى أنه كان يتلقى العديد من الرسائل من الجمهور في عدد من الدول العربية، بينها الجزائر والمغرب والسعودية والكويت، لافتًا إلى أن العمل حقق صدى كبيرًا في دول الخليج.

وعن تكريم ياسمين عبد العزيز في حفل دير جيست، أعرب وائل عن سعادته بها، موضحًا أن الحفل يحمل له ذكرى خاصة، إذ سبق أن حصل على الجائزة نفسها قبل 10 سنوات، قائلًا: «أنا لسه قايل إن أنا يعني ده حفل بالنسبة لي مميز لأنه نفس الجائزة دي استلمتها من 10 سنين، فاللي هو أنا جاي النهارده أقولها برضه بعد 10 سنين ألف ألف مبروك وإن شاء الله تبقى جوائز أحلى وأكبر».