فيديو طريف.. أحمد سعد ورامي عياش يشاركان كواليس ديو "سلطنة "

شارك الفنان أحمد سعد، والفنان رامي عياش فيديو طريف يجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس تصوير الديو الجديد الذي يجمعهم “سلطنة”.

ويجمع ديو "سلطنة" بين فنانين ينتميان إلى تجربتين غنائيتين مختلفتين، وهو ما يمنح العمل المنتظر خصوصية على مستوى اللحن والأداء والتوزيع والأجواء الموسيقية، وفق ما تردد بشأن التحضيرات التي تمت له.

الأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد عبد المنعم، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.. ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أعمال أحمد سعد

من ناحية أخرى، طرح أحمد سعد مؤخراً ألبوم الإلكترو، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلالها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، وطرحها عبر مختلف منصات الموسيقى، وحققت تفاعلًا لافتًا من الجمهور منذ طرحها.

ويضم الألبوم أغنية طايرين من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، بينما تحمل الأغنية الثانية عنوان يا ولا يا ولا، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما يتضمن الألبوم أغنية 9:30، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب أغنية وصل وصل من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.