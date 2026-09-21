زياد ظاظا يبدأ أولى بطولاته المطلقة بـ«ولاد اللذينة»

انطلق تصوير مسلسل «ولاد اللذينة»، الذي يخوض من خلاله مطرب الراب زياد ظاظا أولى بطولاته المطلقة في الدراما، تمهيدًا لعرض العمل ضمن موسم الأوف سيزون.

ويتكون المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شبابي معاصر، من خلال إيقاع سريع وعدد من المواقف والأزمات التي تعكس جوانب مختلفة من حياة الشباب.

ولاد اللذينة

ويعيش زياد ظاظا خلال الأحداث سلسلة من الأزمات والمواقف المتشابكة بسبب علاقته بالشخصية التي تجسدها الفنانة فاتن سعيد، لتتطور الأحداث وتتفرع منها مجموعة من المفاجآت على مدار الحلقات.

أبطال ولاد اللذينة

وتأتي بطولة «ولاد اللذينة» بعد عدد من التجارب الدرامية والسينمائية لزياد ظاظا، من بينها مشاركته في مسلسل «ميد تيرم»، الذي تناول أزمات الجيل الجديد وطموحاتهم والضغوط التي يواجهونها، إلى جانب ظهوره في مسلسل «بريستيج» للمخرج عمرو سلامة، فضلًا عن مشاركته في الفيلم القصير «60 جنيه».