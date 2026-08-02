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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زياد ظاظا: اسمي جاء من جدتي.. بدأت بالمهرجانات ثم وجدت نفسي في الراب

النجم زياد ظاظا
النجم زياد ظاظا
أوركيد سامي

كشف مطرب الراب زياد ظاظا عن العديد من المحطات المهمة في حياته الشخصية والفنية، مؤكدًا أن بداياته لم تكن سهلة، وأن أسرته كانت ترفض دخوله المجال الفني قبل أن تتحول لاحقًا إلى أكبر داعم له، وذلك خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع النجمة إسعاد يونس 

وقال زياد ظاظا إن اسمه يحمل قصة عائلية خاصة، موضحًا أن والدته ووالده اختارا اسمه نسبة إلى جدته، وهو ما جعله يشعر دائمًا بارتباط كبير بعائلته منذ الصغر.

وتحدث عن انطلاقته الفنية، مشيرًا إلى أنه بدأ مشواره من خلال أغاني المهرجانات، إلا أنه مع مرور الوقت اكتشف أن موسيقى الراب هي الأقرب إلى شخصيته وأسلوبه في التعبير، لذلك اتجه إليها بشكل كامل، وهو القرار الذي ساهم في تحقيقه نجاحًا وانتشارًا واسعًا بين الجمهور.

وأضاف أن الطريق إلى الفن لم يكن ممهدًا، إذ واجه في البداية رفضًا من أسرته التي كانت تخشى عليه من صعوبة المجال وعدم استقرار مستقبله، لكنه تمسك بحلمه واستمر في تطوير موهبته وإثبات نفسه، حتى بدأت الأسرة تقتنع بما يقدمه بعد أن شاهدت نجاحه وردود فعل الجمهور.

وأكد زياد ظاظا أن دعم أسرته بعد نجاحه كان له أثر كبير في استكمال مشواره، مشيرًا إلى أن التشجيع الذي حصل عليه لاحقًا من والديه منحه دافعًا أكبر للاستمرار وتقديم أعمال جديدة يسعى من خلالها إلى تطوير موسيقى الراب والوصول إلى شرائح أوسع

النجم زياد ظاظا اخبار الفن نجوم الفن

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