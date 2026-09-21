نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي من تفتيت الوعي إلى الحرب الناعمة

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة تقنية لتسريع العمل أو إنتاج المعلومات، بل أصبح قوة مؤثرة في تشكيل الوعي العام، وأنماط التواصل، وطريقة صناعة الرأي، بل وفي العلاقة بين المواطن والمؤسسات.

ومع الانتشار المتسارع لهذه التكنولوجيا، يبرز سؤال أكثر عمقًا من مجرد سؤال التطور التقني: ماذا يحدث عندما تصبح أدوات قادرة على إنتاج المعلومات والتأثير في الرأي العام وإعادة تشكيل المحتوى جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع؟

تكمن الخطورة في أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة للبناء والتنمية، لكنه يمكن كذلك، في ظروف معينة، أن يصبح عاملًا يزيد من هشاشة المجتمعات، خصوصًا عندما يجتمع مع الاستقطاب الاجتماعي، وضعف الوعي الرقمي، وانتشار المعلومات المضللة، وضعف الثقة في المؤسسات.

يجب علينا أن نعي تماما خطورة الذكاء الاصطناعي المجتمع من الداخلفى تفتيت، من أخطر التحولات التي يمكن أن تنتج عن الاستخدام غير المسؤول للذكاء الاصطناعي قدرته على إعادة تشكيل البيئة المعلوماتية التي يعيش فيها المواطن.

ففي السابق كان إنتاج المحتوى واسع الانتشار يحتاج إلى مؤسسات إعلامية أو قدرات تقنية ومالية كبيرة، أما اليوم فأصبح بالإمكان إنتاج كميات هائلة من النصوص والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية خلال وقت قصير.

وهذا التحول يخلق مشكلة تتجاوز مجرد انتشار الأخبار الكاذبة؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى إرباك المجال العام نفسه.

فعندما يجد المواطن أمامه روايات متعددة ومتعارضة حول الحدث الواحد، ويصعب عليه معرفة أيها حقيقي وأيها مصطنع، فإن المشكلة لا تصبح فقط في تصديق معلومة خاطئة، وإنما في فقدان الثقة في إمكانية الوصول إلى الحقيقة.

وهنا يمكن أن يظهر نوع جديد من التفكك الاجتماعي: جماعات مختلفة تعيش داخل بيئات معلوماتية مختلفة، وكل جماعة ترى الواقع من خلال المحتوى الذي يصل إليها ويؤكد تصوراتها السابقة.

وبذلك يمكن للتكنولوجيا التي يفترض أن تزيد التواصل بين الناس أن تسهم، إذا أسيء استخدامها، في زيادة المسافات بينهم.

لا يهدم الذكاء الاصطناعي الدولة بصورة مباشرة، ولا يمكن النظر إليه باعتباره قوة مستقلة قادرة وحدها على إسقاط الدول. لكن خطورته تظهر عندما يتحول إلى أداة تستخدم داخل بيئة تعاني أصلًا من الانقسامات والهشاشة المؤسسية وضعف الثقة.

فالدولة الحديثة لا تقوم فقط على مؤسساتها القانونية والإدارية، وإنما تعتمد أيضًا على وجود حد أدنى من الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وعلى وجود مساحة مشتركة من الحقائق والمعلومات التي يمكن للمجتمع أن يناقشها.

وعندما يصبح من الممكن إنتاج معلومات زائفة بصورة واسعة ومقنعة، أو إنشاء تسجيلات صوتية ومرئية مصطنعة لشخصيات عامة، أو نشر روايات متناقضة حول الأحداث، فإن قدرة المجتمع على الاتفاق على حقيقة مشتركة تصبح أكثر صعوبة.

وقد تستغل هذه الأدوات في إثارة الانقسامات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، أو التشكيك في المؤسسات، أو تضخيم الأزمات، أو إعادة إنتاج روايات تاريخية وانتقائية تخدم أهدافًا معينة.

وهنا يصبح الخطر الحقيقي ليس في منشور مزيف أو فيديو مفبرك بعينه، وإنما في تراكم التأثيرات الصغيرة التي قد تؤدي مع الوقت إلى تآكل الثقة، وزيادة الاستقطاب، وإضعاف الشعور بالانتماء إلى مشروع وطني مشترك.

ومن ثم فإن حماية كيان الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي لا تعني فقط حماية الحدود والبنية التحتية، وإنما تعني أيضًا حماية المجال المعلوماتي والوعي المجتمعي والسيادة الرقمية

و هنا لابد لنا عن الحديث حول الحرب الناعمة في عصر الذكاء الاصطناعي، أعادت التكنولوجيا الحديثة تعريف مفهوم الحرب الناعمة.

فالتأثير لم يعد يحتاج دائمًا إلى أدوات عسكرية أو صدام مباشر؛ إذ يمكن أن يبدأ من خلال المعلومات، والصورة، والفيديو، والخطاب الثقافي، والشائعات، والتلاعب بالمشاعر.

ويزيد الذكاء الاصطناعي من قوة هذه الأدوات لأنه يسمح بإنتاج رسائل مختلفة تستهدف فئات مختلفة في المجتمع، وبسرعة يصعب معها التعامل مع كل محتوى على حدة.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الشباب مختلفة عن الرسالة الموجهة إلى كبار السن، والرسالة الموجهة إلى فئة اجتماعية معينة مختلفة عن تلك الموجهة إلى فئة أخرى.

وهنا يصبح المجتمع أمام تحدٍ جديد: التأثير لم يعد جماهيريًا فقط، بل يمكن أن يكون شخصيًا ومخصصًا بدرجة كبيرة.

ولهذا تحتاج الدول إلى تطوير مفهوم الأمن الوطني ليشمل الأمن المعلوماتي والمجتمعي، مع ضرورة عدم استخدام مواجهة التضليل كذريعة لإلغاء التعددية أو تقييد حرية التعبير.

إن التحدي الحقيقي لا يتمثل في وجود التكنولوجيا ذاتها، وإنما في قدرة المجتمع والدولة على التعامل مع بيئة معلوماتية أصبحت أكثر سرعة وتعقيدًا، وأصبح فيها إنتاج المحتوى والتأثير في الجمهور متاحًا على نطاق غير مسبوق.

ومن هنا ينتقل النقاش من سؤال: كيف نواجه الذكاء الاصطناعي؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كيف نبني دولة ومجتمعًا قادرين على التعامل الواعي معه؟

ولا يقتصر هذا التحدي على إنتاج المحتوى المضلل، بل يمتد إلى القدرة على تحليل سلوك الأفراد والجماعات وفهم اهتماماتهم ومخاوفهم وتوجهاتهم. فكلما توفرت كميات أكبر من البيانات، أصبحت إمكانية بناء نماذج دقيقة للجمهور أكثر اتساعًا، وهو ما قد يمنح الجهات القادرة على امتلاك هذه الأدوات قدرة أكبر على توجيه الرسائل والتأثير في السلوك العام.

كما أن سرعة انتشار المحتوى تمثل عنصرًا أساسيًا في هذه المعادلة. فقد تنتشر رواية غير دقيقة خلال دقائق، بينما تحتاج عملية التحقق منها إلى وقت أطول بكثير. وهذا الفارق بين سرعة الإنتاج وسرعة التحقق يخلق بيئة يمكن فيها للمعلومة المضللة أن تحقق تأثيرها قبل أن تظهر الحقيقة أو التوضيح الرسمي.

ويزداد الأمر تعقيدًا مع تطور تقنيات التزييف العميق، التي أصبحت قادرة على إنتاج صور ومقاطع صوتية ومرئية تبدو في بعض الحالات شديدة الواقعية. ولا تكمن المشكلة فقط في إمكانية استخدام هذه التقنيات لصناعة محتوى مزيف، وإنما أيضًا في إمكانية إنكار المحتوى الحقيقي بدعوى أنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة تتعلق بقدرة المجتمع على تحديد ما يمكن إثباته وما يمكن الوثوق به.

ومن زاوية أخرى، فإن المؤسسات نفسها أصبحت مطالبة بتطوير قدراتها التقنية والمعرفية. فمواجهة بيئة معلوماتية متغيرة لا يمكن أن تعتمد فقط على البيانات التقليدية أو أساليب الاتصال القديمة، وإنما تحتاج إلى كوادر قادرة على فهم التقنيات الجديدة، وتحليل أنماط انتشار المعلومات، ورصد الحملات المنسقة، والتمييز بين النقد الطبيعي والتلاعب المتعمد.

ويبرز هنا دور التعليم باعتباره أحد أهم خطوط الدفاع طويلة المدى. فالمواطن الذي يمتلك مهارات التفكير النقدي والتحقق من المصادر وفهم طبيعة الخوارزميات يكون أكثر قدرة على التعامل مع المحتوى الرقمي دون أن يتحول تلقائيًا إلى جزء من سلسلة إعادة نشر المعلومات غير الموثوقة. ولذلك فإن الوعي بالذكاء الاصطناعي لم يعد مسألة تقنية تخص المتخصصين، بل أصبح جزءًا من الثقافة العامة.

كذلك فإن تعزيز الثقة في المؤسسات يمثل عاملًا مهمًا في مواجهة آثار التضليل. فكلما كانت المؤسسات أكثر شفافية وسرعة في تقديم المعلومات الموثوقة، أصبح المجتمع أكثر قدرة على الرجوع إلى مصادر واضحة عند وقوع الأزمات. أما غياب المعلومات أو تأخرها فقد يترك فراغًا معلوماتيًا يمكن أن تملأه روايات غير دقيقة أو تفسيرات متضاربة.

ولا يمكن معالجة هذه التحديات من خلال التكنولوجيا وحدها، لأن المشكلة في جوهرها اجتماعية وسياسية وثقافية إلى جانب كونها تقنية. فالخوارزميات تستطيع اكتشاف بعض الأنماط، لكنها لا تستطيع وحدها تحديد جميع السياقات الاجتماعية أو فهم الأسباب العميقة وراء انتشار خطاب معين. ولذلك فإن المواجهة الفعالة تحتاج إلى تعاون بين المؤسسات الحكومية والإعلامية والتعليمية والتقنية والمجتمع المدني.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تظل حماية المجتمع من التضليل مرتبطة بضمان الحقوق والحريات الأساسية. فمكافحة المعلومات المضللة لا تعني أن تتحول الدولة إلى جهة تحدد وحدها ما يجب أن يعتقده المواطنون، وإنما تعني توفير بيئة يستطيع فيها المواطن الوصول إلى المعلومات، ومقارنة المصادر، وممارسة النقد، والتعبير عن آرائه ضمن إطار القانون.

ومن المهم أيضًا أن تدرك المجتمعات أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تهديد، بل يمكن أن يكون جزءًا من الحل. فالأدوات نفسها التي يمكن استخدامها لإنتاج محتوى مضلل يمكن توظيفها في التحقق من المعلومات، وتحليل الشبكات الرقمية، واكتشاف الأنماط غير الطبيعية، وتعزيز سرعة الاستجابة للأزمات، ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين.

وفي النهاية، فإن مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمجتمع لن تحدده التكنولوجيا وحدها، وإنما ستحدده الطريقة التي تختار بها الدول والمجتمعات تنظيم استخدامها وبناء الوعي حولها. فكلما ارتفعت قدرة المجتمع على التفكير النقدي، وتعززت شفافية المؤسسات، وتطورت القوانين والسياسات، أصبح من الممكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية بدلًا من تركه يتحول إلى وسيلة لزيادة الانقسام وتفتيت المجال العام.

ومن القضايا التي تستحق الاهتمام كذلك مسألة الخوارزميات التي تحدد نوعية المحتوى الذي يصل إلى المستخدم. فالمواطن لا يتلقى المعلومات دائمًا بصورة عشوائية، وإنما قد تقوم المنصات الرقمية بترتيب المحتوى وفقًا لسلوكه واهتماماته وتفاعلاته السابقة. ومع تكرار عرض نوع معين من الآراء والمعلومات، قد يجد الفرد نفسه داخل دائرة معرفية محدودة تعزز قناعاته السابقة وتقلل من تعرضه لوجهات النظر المختلفة.

وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تتحول المنصات الرقمية إلى المصدر الرئيسي لمعرفة الأحداث والقضايا العامة. ففي هذه الحالة يمكن لتغيير ترتيب المعلومات أو زيادة ظهور موضوع معين أن يؤثر في مستوى اهتمام الجمهور به، دون أن يدرك المستخدم بالضرورة أن ما يراه يمثل نتيجة لعمليات خوارزمية معقدة وليست صورة كاملة للمشهد العام.

كما أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديًا جديدًا أمام المؤسسات الإعلامية التقليدية. فإنتاج الأخبار والمحتوى أصبح أسرع وأقل تكلفة، الأمر الذي قد يزيد المنافسة على جذب انتباه الجمهور. وفي ظل هذه المنافسة قد تتزايد أهمية المحتوى المثير على حساب المحتوى الأكثر دقة وعمقًا، مما يجعل الالتزام بالمعايير المهنية والتحقق من المصادر أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في مفهوم المصدر الموثوق للمعلومات. ففي الماضي كان المواطن يستطيع في كثير من الحالات ربط الخبر بمؤسسة أو صحفي أو وثيقة محددة، أما مع انتشار المحتوى المُنتج آليًا فقد يصبح تحديد مصدر الرسالة الأصلية أكثر صعوبة. ولهذا فإن تطوير أنظمة واضحة لإثبات مصدر المحتوى وأصالته يمكن أن يصبح جزءًا مهمًا من حماية البيئة المعلوماتية.

ويمتد الأمر كذلك إلى المجال الاقتصادي، حيث يمكن للتضليل الرقمي أن يؤثر في ثقة المستثمرين والمستهلكين والمؤسسات الاقتصادية. فقد تؤدي معلومة مصطنعة أو حملة منظمة إلى خلق انطباعات خاطئة حول مؤسسة أو قطاع اقتصادي أو أزمة معينة، وهو ما يوضح أن الأمن المعلوماتي لم يعد منفصلًا عن الأمن الاقتصادي، بل أصبح أحد مكوناته المتزايدة الأهمية.

كما يمكن أن تظهر آثار الذكاء الاصطناعي في أوقات الأزمات والكوارث بصورة أكثر وضوحًا. ففي لحظات الخوف وعدم اليقين يبحث الناس عن المعلومات بسرعة، وتصبح الشائعات أكثر قابلية للانتشار. ولذلك فإن امتلاك المؤسسات لقدرات سريعة على جمع المعلومات والتحقق منها وتقديمها للجمهور بلغة واضحة يمكن أن يقلل من مساحة الفراغ التي تستغلها المعلومات غير الموثوقة.

وهنا تبرز أهمية بناء منظومة وطنية للتعامل مع المخاطر المعلوماتية، لا تعتمد على مؤسسة واحدة، وإنما تقوم على التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. فالمخاطر الرقمية بطبيعتها عابرة للقطاعات، وقد تبدأ من منصة اجتماعية ثم تنتقل إلى الإعلام التقليدي وتؤثر في المؤسسات والأسواق والمجتمع، وهو ما يتطلب استجابة متكاملة بدلًا من التعامل مع كل حالة بصورة منفصلة.

ومن المهم أيضًا تطوير وعي عام بفكرة أن المحتوى الرقمي يمكن أن يكون مصممًا للتأثير، وليس فقط لنقل المعلومات. فالصورة والعنوان وطريقة اختيار الكلمات وحتى توقيت النشر يمكن أن تؤثر في طريقة استقبال الرسالة. ومع قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج عدد كبير من الصيغ المختلفة للرسالة الواحدة، يصبح فهم آليات التأثير الإعلامي جزءًا أساسيًا من الوعي الرقمي الحديث.

وفي هذا السياق، يصبح بناء القدرة على التحقق مسؤولية مشتركة بين الفرد والمؤسسة والمنصة الرقمية. فالمواطن يحتاج إلى التحقق قبل إعادة النشر، والمؤسسات مطالبة بتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، والمنصات مطالبة بتطوير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع المحتوى المضلل مع مراعاة حقوق المستخدمين وحرية التعبير. ولا يمكن لطرف واحد أن يتحمل هذه المسؤولية منفردًا.

وأخيرًا، فإن السيادة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي لا تعني الانغلاق أمام التكنولوجيا أو منع استخدامها، وإنما تعني امتلاك القدرة على فهمها وتوظيفها وتنظيمها وحماية المجتمع من مخاطرها. فالدولة التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية الرقمية والكوادر المتخصصة ستكون أكثر قدرة على التعامل مع التحولات المقبلة، بينما يظل المجتمع الواعي هو خط الدفاع الأهم أمام أي محاولة لاستغلال التكنولوجيا في التأثير أو التضليل أو تفكيك الثقة العامة.