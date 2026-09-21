استقرار الحالة الصحية لـ والد أحمد العوضي بعد خروجه من العمليات| خاص

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي، تطورات الحالة الصحية لـ والده؛ بعد نقله للمستشفى اليوم، وخضوعه لعملية جراحية.

وأكد المصدر، في تصريح لموقع صدى البلد، أن الحالة الصحية لوالد أحمد العوضي، مستقرة بعد خروجه من العمليات، وتم نقله إلى غرفة عادية لتلقي الرعاية الصحية.

والد أحمد العوضي

أعلن الفنان أحمد العوضي دخول والده المستشفى، مطالبًا جمهوره ومتابعيه- عبر منشور بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- بالدعاء له بالشفاء والسلامة.

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بوالده من داخل المستشفى، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة له، قائلًا: «إن شاء الله تقوم بالسلامة يا وحش الوحوش».

وتفاعل عدد كبير من متابعي أحمد العوضي مع المنشور، متمنين لوالده الشفاء العاجل وتمام الصحة والسلامة.