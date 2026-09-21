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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب تزوير تطعيم كوفيد .. استبعاد قائد منتخب سويسرا من القائمة

قائد منتخب سويسرا جرانيت تشاكا
قائد منتخب سويسرا جرانيت تشاكا
أ ش أ

تقرر استبعاد قائد منتخب سويسرا جرانيت تشاكا، من قائمة منتخب بلاده للمباريات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي الحالي، عقب اعترافه بتزوير شهادة تطعيم خلال جائحة "كوفيد-19".

وقدم اللاعب جرانيت تشاكا اعتذراً واعترف بخطأه خلال منشور على حسابه الخاص بموقع (انستجرام)، اليوم الاثنين، بالتزامن مع إعلان قائمة منتخب سويسرا، والتي خلت من اسم تشاكا اللاعب الأكثر تمثيلاً للمنتخب، استعدادًا لبداية حملة الفريق في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأفادت تقارير سويسرية في وقت سابق بأن تشاكا، البالغ من العمر 33 عامًا، حصل على شهادة تطعيم مزورة خلال فترة الجائحة من طبيب يخضع حاليًا لتحقيق من قبل السلطات.

وذكرت صحيفة "بليك" السويسرية أن مكتب المدعي العام في لوسيرن قد فتح تحقيقًا ضد قائد أرسنال السابق، وأنه من المتوقع استجوابه من قبل السلطات الشهر المقبل.

وفي بيانه، قال تشاكا إنه شعر "بعدم ثقة عميقة في اللقاح" و"حصل على شهادة تطعيم بدلًا من معالجة تساؤلاته العالقة عبر القنوات الرسمية".

وأضاف تشاكا: "أدرك الآن بوضوح أن هذا كان تصرفًا خاطئًا.. لقد كان خطأً.. أعتذر وأتحمل مسؤولية هذا القرار وسأواجه عملية معالجة الحقائق وأتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة".

وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم أن تشاكا، الذي قاد سويسرا إلى ربع نهائي كأس العالم هذا الصيف، لن يشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية القادمة ضد مقدونيا الشمالية واسكتلندا وسلوفينيا.

وصرح رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم بيتر كنابل أن القرار اتُخذ بالتنسيق بين تشاكا والاتحاد السويسري لكرة القدم، لكنه أضاف أن تشاكا، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع منتخب بلاده (152 مباراة)، قد يشارك في المباريات الدولية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال كنابل: "نرحب بهذه الخطوة من جرانيت وتحمله تبعاتها.. وفي الوقت نفسه، اتفقنا على أن مصلحة الفريق تقتضي إكمال المعسكر التدريبي الحالي بدونه. وبعد انتهاء فترة المباريات الدولية الحالية، سنعيد تقييم الوضع مع غرانيت ونناقش الخطوات التالية".

وتلعب سويسرا خلال فترة التوقف الدولي الحالي، 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، اثنان خارج أرضها أمام مقدونيا الشمالية في 26 سبتمبر الجاري ثم اسكتلندا في 29 من الشهر ذاته، ثم تستضيف على ملعبه مباراتين الأولى أمام سلوفينيا في 3 أكتوبر ثم مقدونيا الشمالي مجددًا في 6 أكتوبر.

منتخب سويسرا جرانيت تشاكا كوفيد 19 شهادة تطعيم تزوير

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