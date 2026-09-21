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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يلوّح بحرب جديدة مع إيران: «أمور جسيمة ستحدث قريبا»

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية اتخاذ خطوات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدًا أنه يدرس حاليًا الخيارات المتاحة أمامه بشأن التعامل مع طهران، في ظل استمرار التوتر بين البلدين.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إن أمامه 3 مسارات محتملة، تشمل شن هجوم واسع على إيران، أو مواصلة الضغط الاقتصادي عليها، أو التوصل إلى اتفاق معها.

وأضاف ترامب، في تصريحات حادة، أنه يتساءل عن موعد اتخاذ قرار بتدمير إيران، محذرًا من أن «أمورًا جسيمة» قد تحدث خلال الفترة المقبلة، كما دعا طهران إلى الالتزام بما وصفه بقواعد السلوك.

وفي الوقت نفسه، أبقى الرئيس الأمريكي الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في نيويورك، بالتزامن مع مشاركته المرتقبة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان مسؤول إيراني أن طهران أبلغت واشنطن، عبر قطر، شروطها لاستئناف المفاوضات، والتي تشمل إنهاء الحرب على مختلف الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وفي المقابل، حذرت القيادة العملياتية المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية من أن أي استئناف للعمليات الأمريكية ضد إيران سيقابله استهداف للقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، في تهديد يعكس استمرار حالة التصعيد بين الجانبين.

كما تطرق ترامب إلى التطورات المرتبطة بالحوثيين، قائلًا إن واشنطن على اتصال مستمر معهم، وإنهم أبلغوا الجانب الأمريكي بعدم رغبتهم في الدخول في مواجهة مع القوات الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزامنًا على عدة جبهات، بينما تظل إمكانية العودة إلى المفاوضات بين واشنطن وطهران مطروحة بالتوازي مع الخيارات العسكرية والاقتصادية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات عسكرية إيران طهران الضغط الاقتصادي

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